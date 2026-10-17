Taraguy venció a Curne y se quedó con el número 1

Concluyó la fase de grupo del Regional NEA de rugby. Taraguy se quedó con el número uno de la clasificación y San José logró la plaza disponible para las semifinales.



Aranduroga se vio sorprendido por Aguará pero mantuvo la segunda ubicación y San Patricio se despidió del certamen con una derrota en Asunción.



En el juego destacado de la 16º fecha, Taraguy le ganó como local a Curne 31 a 21. De esta manera se tomó revancha de la caída sufrida en la primera ronda y quedó en lo más alto de las posiciones.



El primer tiempo favoreció al Cuervo 18 a 9. Durante los 20 minutos iniciales del complemento, Taraguy se respaldó en su defensa, sin embargo Curne logró descontar (18-16).



El equipo correntino recuperó la pelota y con la conducción de Ignacio Meabe logró desnivelar y asegurar la victoria.



También en Corrientes, Aranduroga se vio sorprendido por Aguará que lo venció 43 a 38 después de empatar en 26 el primer tiempo.



El equipo correntino tuvo una producción irregular, estuvo endeble con su defensa y le permitió crecer a un rival que abandonó el último lugar de la tabla.



En Resistencia, San José de Asunción le ganó a Regatas 33 a 15 y abrochó su clasificación a las semifinales, mientras que en la capital paraguaya, San Patricio cerró la temporada con una derrota contra Curnda 45 a 27.

Semifinales



La etapa de definición del Regional NEA se pondrá en marcha el sábado 31 con la disputa de las semifinales.



Los cruces quedaron definidos de acuerdo a las ubicaciones de la etapa de grupo, así, el “uno”, Taraguy se medirá con San José (4º) y Aranduroga (2º) tendrá como rival a Curne (3º).



Esta instancia, como la final, prevista para el 7 de noviembre, se disputará en las instalaciones del Taraguy Rugby Club.

Postergado



El juego entre Nordeste y Austral, por la tercera fecha del Campeonato Argentino M17, que debía disputarse este domingo en cancha de Aranduroga quedó suspendido.



El equipo visitante tuvo problelas con el traslado y el encuentro se reprogramó para el sábado 24.