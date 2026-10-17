Boca Unidos le volvió a ganar a Mitre y avanzó a la Tercera Etapa

El sueño de ascenso para Boca Unidos sigue en pie. Ganó en Posadas y avanzó a la Tercera Etapa de la Reválida en el Federal A de fútbol.



Con un gol de Ramón Piedrabuena, en tiempo de descuento, Boca Unidos superó este sábado como visitante a Mitre, le ganó 1 a 0 y lo eliminó de la competencia.



El triunfo aurirrojo se sumó a la victoria que había logrado en la ida, en la capital correntina también por 1 a 0 (gol de Agustín Alfano), para alcanzar por primera vez la Tercera Etapa (ronda de octavos de final) de la Reválida.



La revancha que se jugó en el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni mostró a un equipo correntino fue de menos a más, que controló el partido en el complemento y que llegó al triunfo sobre el cierre del juego.



Mitre tuvo el control de la pelota en el primer tiempo pero le faltó profundidad. Luis Ojeda fue exigido una sola vez, con un remate de larga distancia, y respondió de gran manera para mantener el 0 en su arco.



Con el correr de los minutos, Boca Unidos pudo hacer pie en la mitad de la cancha y alejó el peligro de su área.



En el complemento, el aurirrojo tuvo espacios en el ataque y llevó peligro hacia el arco defendido por Guillermo Bachke.



Kevin Fernández y Alfano fueron importantes en el ataque correntino, generando oportunidades para abrir el marcador.



A los 25 minutos fue expulsado por agresión el jugador de Mitre Lucciano Arraya Feraud y se acentuó el dominio visitante.



El defensor Richard Rodríguez evitó el gol sobre la línea, cuando su arquero ya estaba vencido, en la antesala del gol correntino.



Sobre el final del juego, Piedrabuena le ganó la espalda a un defensor y cuando ingresó al área, sobre el sector derecho, definió por arriba del arquero decretó el 1 a 0 para Boca Unidos.



Después ya no hubo tiempo para más. Mauricio Martín marcó la mitad de la cancha, decretó el triunfo de Boca Unidos y la clasificación a la próxima ronda.

En la nueva instancia, camino al segundo ascenso de la temporada, serán 14 los equipos participantes. Se armarán 7 cruces eliminatorios con partidos de ida y vuelta.