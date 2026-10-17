Huracán Corrientes juega su pase en Formosa

Hasta Herradura, Formosa, se trasladará este domingo Huracán Corrientes para buscar su pasaje a los cuartos de final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur frente a Estrellas de Laishí. El encuentro revancha de los octavos de final dará inicio a las 16 y contará con el arbitraje de Carlos Sebastián Verón.



El partido de ida se jugó hace una semana en el barrio Berón de Astrada de la capital correntina. Huracán se impuso 2 a 1 con los goles de Asael Acuña (de penal) y Enzo Sandoval en tiempo de descuento. En tanto que Jorge Exequiel Filipigh había marcado el empate transitorio.



“Tenemos un equipo ofensivo, así que iremos con nuestras armas a buscar la clasificación”, sostuvo Matías Giménez, delantero de Huracán Corrientes.



Sobre el rival dijo que se trata de un “equipo con experiencia, que va al choque y propone un juego muy físico”.



A Huracán le alcanza un empate para pasar de ronda. Con una derrota, por un gol de diferencia, habrá tiros penales para definir el clasificado. Si la derrota es por una brecha mayor, quedará eliminado.