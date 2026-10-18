Regatas se focaliza en la Liga Nacional y recibe a Olímpico de La Banda

Luego de su participación en la Liga Sudamericana de Baloncesto, Regatas Corrientes retomará este domingo su actividad en la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 20,30 en el Fortín Rojinegro recibirá a Olímpico de La Banda con el arbitraje de Juan Fernández, Jorge Chávez y Romina Morales Ibarra, mientras que la comisionada será Daniela Kessler.



El conjunto del parque Mitre llega al compromiso después del debut ganador en la nueva temporada de la Liga Nacional frente a Instituto el pasado 2 de octubre por 73-63. Luego, el pasado fin de semana, participó en la Sudamericana donde no pudo clasificar en la zona B. en Ecuador sumó dos derrotas (contra Nacional de Uruguay 106-96 y frente a Corinthians 79-63) y una victoria (77-69 vs Jorge Guzmán) en la LSB.



Para recibir a Olímpico, el DT Martín Villagrán contará con todo el plantel a disposición para el cruce contra el elenco bandeño. En Ecuador, Regatas no pudo contar con el venezolano Elian Centeno por problemas con su visado.



“Olímpico es un equipo que viene de ganarle a Boca, pero había perdido sus dos primeros partidos. Tendremos que tratar de frenarle la dinámica que tienen en la faz ofensiva. Hay que tratar de sacarlos de ritmo, sacarle las acciones de los tiros de tres puntos y las acciones de de pick and roll”, comentó Villagrán.



Olímpico llega a Corrientes con un registro de 1 triunfo en 2 presentaciones durante la presente temporada. Perdió sus primeros dos juegos y viene de vencer como local a Boca 93 a 80 con 27 puntos de Austin Wrighten y 18 de Ezequiel Paz. Además Lucas Pérez sumó 14 y la misma cifra aportó Ramiro Frontera.



Los dirigidos por Leonardo Costa no contarán con Andrew Corum (su principal goleador, 18 puntos de promedio por juego) que se quedó en Santiago del Estero para recuperarse de una lesión, mientras que volvería Agustín Vergara.



La gira del elenco bandeño por Corrientes seguirá el martes, cuando desde las 21, enfrente a San Martín también en el Fortín.

Agenda



Después del partido contra Olímpico, Regatas disputará cinco partidos como visitante y recién regresará al Fortín el 17 de noviembre cuando recibirá a Quimsa de Santiago del Estero.



La agenda del Fantasma indica que jugará fuera de Corrientes contra Lanús (lunes 26), Boca (miércoles 28), San Lorenzo (6 de noviembre), Racing de Chivilcoy (8 de noviembre) y Argentino de Junín (10 de noviembre).