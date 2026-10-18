River visita a Belgrano de Córdoba en un duelo clave por la clasificación

River visitará este domingo a Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en un duelo clave por la clasificación a los playoffs.



El encuentro está programado para las 20:15, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.



River llega a este enfrentamiento con la obligación de lograr un buen resultado, ya que en su último partido solo pudo rescatar un empate en condición de visitante contra Sarmiento y terminó la fecha fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.



De esta manera, un nuevo resultado adverso dejaría al "Millonario", que es dirigido por Leonardo Ponzio, en una situación extremadamente vulnerable.



Belgrano de Córdoba, por su parte, es una de las sorpresas de este 2026, ya que con Ricardo Zielinski como director técnico se consagró campeón del Torneo Apertura en el primer semestre y en el actual realiza una campaña muy sólida, debido a que lidera en la Zona B con 22 puntos, misma cantidad que tienen Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.



En la última fecha, el "Pirata" consiguió un sólido triunfo por 2-0 en condición de visitante contra Racing.



Este encuentro, además, será una reedición de la final del Torneo Apertura, en la que Belgrano dio vuelta la historia de manera agónica para imponerse por 3-2.

Clásico de Avellaneda



Racing recibirá este domingo a Independiente, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que será una nueva edición del Clásico de Avellaneda.



El encuentro está programado para las 14:45, se llevará a cabo en el "Cilindro de Avellaneda". El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.



Racing llega a este encuentro en una muy grave crisis deportiva. los dirigidos por Sebastián "Chirola" Romero necesitan ganar los cuatro partidos que les restan para soñar con la posibilidad de clasificar a los playoffs.



Independiente, por su parte, está lejos de encontrarse en un gran momento, aunque al menos se mantiene en puestos de playoffs.

Estudiantes - San Lorenzo



San Lorenzo visitará este domingo a Estudiantes de La Plata, en un encuentro que podría ser clave para definir el futuro de ambos equipos.



El partido, que está programado para las 18 en el Estadio Jorge Luis Hirschi y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.



San Lorenzo arriba a este encuentro luego de conseguir una victoria clave frente a Deportivo Riestra que le permitió cortar con la mala racha que arrastraba desde la llegada del director técnico Ruben Darío Insua.



Sin embargo, el "Ciclón" tiene solo 14 puntos y está a cuatro unidades de los puestos de clasificación a los playoffs, por lo que está obligado a volver de La Plata con un buen resultado para seguir metido en la pelea por ingresar a los ocho mejores.



Estudiantes, por su parte, también tiene solo 14 unidades, por lo que no tiene mucho margen de error en el ámbito local.



Los dirigidos por Alexander Medina vienen de igualar sin goles este jueves como locales frente a Flamengo de Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores y como el partido de vuelta será el jueves, pondrían un mix para el encuentro contra el "Ciclón".