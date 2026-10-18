La razón por la que Boca Juniors usará su tercer camiseta frente al Vasco da Gama

Este martes, Boca se enfrentará contra Vasco da Gama por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana con la intención de darle la vuelta a la serie tras caer en la Bombonera. Esta mañana, el Xeneize recibió la confirmación de que deberá usar su tercera camiseta y no la tradicional azul y oro.

El motivo detrás es que Vasco usará su clásica casaca negra y blanca, que por sus colores y tonos podría ser demasiado similar a la titular y a la alternativa del cuadro de la Ribera.

La casaca, con un fondo blanco y siete franjas azules y amarillas partidas por la mitad, fue utilizada en cinco oportunidades: debutó en un 0-0 con Platense y luego se usó en una goleada por 3-0 contra Lanús. En mayo tuvo su única derrota frente a Barcelona en Guayaquil, después la vistió en el 2-2 con Newell's y posteriormente igualó su historial internacional con el 4-0 a domicilio sobre Recoleta.

La delegación de Boca viajará el domingo a Río de Janeiro luego de la práctica en Ezeiza, en la que se ultimarán algunos detalles finales. En el entrenamiento de hoy, Leandro Paredes respondió favorablemente e incluso hizo público un video en redes sociales en el que se lo vio trabajando con relativa normalidad.

A su vez, Rodolfo Arruabarrena recibió la buena noticia de que Alan Velasco se recuperó y entrenó a la par en un gran nivel que podría meterlo directamente entre los titulares para visitar al Cruzmaltino. Sebastián Villa también superó su lesión y se sumará mañana al grupo.

El intento de remontada tiene un condicionante especial: el Xeneize no ganó en ninguno de sus últimos once enfrentamientos en Brasil. Una estadística negativa que deberá revertir con urgencia si quiere jugar la definición de la Sudamericana en Barranquilla.

TyC Sports