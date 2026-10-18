Krujoski logró el segundo puesto en Concepción del Uruguay

Humberto Krujoski (ACRA-Ambrogio Racing) logró la segunda ubicación en la segunda carrera de la 10ma fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2000, tercera etapa de la Copa de Oro que se desarrolló este domingo en el Autódromo Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El triunfo fue para Augusto Carinelli (Toyota-Coiro Competición) y el tercer lugar quedó para “Berni” Llaver (Honda- Coiro Competición) quien sigue siendo el lider el campeonato que se define en Rafaela, el 22 de noviembre.

Para el correntino fue un gran fin de semana. El sábado quedó tercero en la primera final, este domingo sumó un segundo puesto y está segundo en la lucha por la Copa de Oro, aunque todavía no logró el triunfo necesario para poder aspirar al título.

La carrera del domingo comenzó con Carinelli-Concina en la primera fila, con Krujoski- Bohdanowicz en la segunda fila y con Di Palma-Finelli en la tercera.



Carinelli, volvió a hacer una buena largada, que no le permitió a Concina conseguir la superación. El de Chaco comenzó a comandar las acciones por delante de Concina, Krujoski, Bohdanowicz, Di Palma y Finelli.

El primer golpe de escena llegó por el abandono de Bohdanowicz por la rotura del impulsor, lo que produjo un principio de incendio y el ingreso del pace car.

El relanzamiento fue a todo o nada. Concina aventajó a Carinelli por poco, el chaqueño respondió y recuperó la punta, pero detrás, Krujoski aprovechó y paso a Concina, mientras Di Palma y Di Palma tuvieron un mano a mano tremendo, que con roce incluido, prevaleció el mendocino.

A ellos se le sumaba Lucas Valle con el Focus del RV Racing. En la vuelta 8, Rossotti Camporino se fue afuera y produjo el ingreso del Pace Car nuevamente.

La bandera verde dio vía libre para la última vuelta y las cosas no cambiaron. La bandera de cuadros decretó que Carinelli fuera el vencedor, segundo finalizó Krujoski, tercero Llaver, cuarto de gran trabajo Lucas Valle y quinto Di Palma.

Con este resultado la Copa de Oro tiene cómo líder a Llaver con 189 punto, segundo Krujoski 178, tercero Di Palma con 167, cuarto Mario Valle con 137 y quinto quedó Bohdanowicz con 119 unidades.

La próxima fecha se llevará a cabo el 22 de Noviembre en el Autódromo Ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, donde se desarrollará la última fecha de la Copa de Oro, junto al Turismo Pista y se consagrará el nuevo Campeón Argentino de Turismo Carretera 2000.