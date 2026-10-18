Espínola Serial se consagró en el Cenard

El correntino Ignacio Espínola Serial se consagró campeón en el certamen de taekwondo Pan Am Series "Sueños del Campeón" Patu 12 que se concretó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

El joven, que forma parte del Crismanich Team, subió a lo más alto del podio en el Microestadio León Najnudel del Cenard en la categoría hasta 63 kg. y marcó su regreso a la competencia luego de la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Taekwondo (CAT) y avalado por la Pan American Taekwondo Union (PATU) entrega puntos para el ránking internacional y sirve como clasificatoio para el Panamericano.

El Team Crismani, también coronó a Victoria Rivas y Mateo Dileo. Además, Dileo (Masculino) y Rivas (Femenino) fueron distinguidos como los mejores competidores (MVP) de todo el certamen.

"Valiosos puntos sumados para el ranking panamericano que consolidan el gran trabajo y dedicación de todo el equipo", publicó el Crismanich Team.

Ahora la agenda competitiva establece que llegará el Torneo Nacional Clausura de Taekwondo 2026 (organizado por la Confederación Argentina de Taekwondo - CAT) que se realizará en Jujuy los días 28 y 29 de noviembre.