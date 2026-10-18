El clásico de Avellaneda terminó empatado

Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda, un resultado amargo que dejó a ambos conjuntos disconformes en el marco de un 2026 para el olvido.

Con este marcador en "El Cilindro", "La Academia" quedó prácticamente sin chances en la temporada, mientras que el Rojo sumó un punto con sabor a poco, aunque permanece dentro de la zona de Reducido en el Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El primer tiempo fue dominado por el conjunto local. A los 10 minutos, Tomás Conechny avisó con un remate sin ángulo que no pudo concretar.

La apertura del marcador llegó cerca de la media hora de juego: Mateo Pérez Curci perdió el balón en campo propio, Conechny envió un centro desde la izquierda y se desencadenó la jugada del gol.

El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, intentó despejar con los puños, pero Adrián «Maravilla» Martínez se anticipó de cabeza.

La jugada derivaba en gol o penal, pero Matías Zaracho terminó de empujar la pelota sobre la línea para asegurar el 1 a 0 en favor de Racing.

En la etapa complementaria, la tónica cambió tras la mejoría mostrada por el equipo dirigido por Jadson Viera y el ingreso del correntino Maxi Meza resultó decisivo para la visita.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Escudero le cometió penal al exjugador de River, y fue el propio Meza quien se encargó de ejecutar la falta desde los doce pasos para vencer la resistencia de Facundo Cambeses y sellar el 1 a 1.

A partir del empate, se derrumbó la superioridad que había construido Racing, y ambos guardametas pasaron a ser figuras clave.

Rey sostuvo a la visita al sacarle una tijera a Martínez, mientras que Cambeses salvó al elenco local al ahogarle el doblete a Meza.

Sin un vencedor en el tramo final, el clásico concluyó con un reparto de puntos que confirmó el difícil presente de ambas instituciones. La parcialidad de Racing pidió "que se vayan todos".