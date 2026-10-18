Vilas terminó sexto en La Plata y el título quedó a pedir de Arrías

Iñaki Arrías llegó a su sexto triunfo en el TC Pista Mouras y quedó a un paso de la consagración a falta de dos fechas para la definición de la Copa Coronación de Plata. El piloto de Paraná, a bordo del Ford Falcon N°145 que prepara el Candela Competición, aprovechó que largó en soledad ya que Ignacio Lovich tuvo problemas en su Dodge y lideró, de principio a fin, la décima jornada, correspondiente a la primera del playoff.

Ignacio Vilas (Dodge con preparación del Galarza Racing) partió desde el fondo la serie por una penalización y llegó en el octavo puesto. Desde lugar largó la final y así se mantuvo a lo largo de la carrera pero faltando dos vueltas, un toque entre Martín Taha y Facundo Ludueña le permitió llegar en el sexto lugar.

Arrías partió en soledad, ante un imprevisto inconveniente en el auto de Lovich y no soltó la punta en ningún momento. Sobre el final de la carrera, Damián Pérez, que iba segundo con el Dodge del José C. Paz Racing, se acercó al puntero e intentó alguna maniobra en la entrada a la recta, pero el de Paraná no le dio oportunidad. Juan José Conde, con un Chevrolet del Guarnaccia Competición, se subió al último escalón del podio.

En la lucha por el título, Arrías quedó con 99,5 puntos, seguido de Damián Pérez (49) y Damián Roqueta (41). En el quino lugar aparece Vilas con 38,5.

El TC Pista Mouras disputará la segunda fecha de la Copa Coronación de Plata el 7 y 8 de noviembre, cuando sea la anteúltima jornada del certamen. El escenario volverá a ser el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.