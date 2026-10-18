Ganó Huracán de Goya y será el rival de Lipton

Con una gran reacción en los últimos 10 minutos, Huracán de Goya superó como visitante a Sportivo Santa Lucía 3 a 2 y se clasificó para disputar la Tercera Ronda de la Región Litoral Norte del Regional Federal Amateur.

El encuentro revancha de la Segunda Etapa se jugó en Santa Lucía y tuvo cuatro expulsados, todos en el segundo tiempo. En el local vieron la tarjeta roja Pablo Vallejos (24'), Santillán (43') y Alberto Toledo (48'), mientras que en Huracán lo hizo Diego Vega (24').

En el partido de ida ya se había impuesto Huracán 3 a 1, el marcador global favoreció al Sabalero 6 a 3 y en la próxima ronda tendrá como rival a Lipton que viene de eliminar a Mandiyú. El primer juego será en Goya (fin de semana del 25 de octubre) y la revancha en Capital (fin de semana del 1 de noviembre).

Este domingo, Sportivo salió decidido a torcer la historia y con dos goles de Nazareno Maciel (48 minutos del PT) y Matías Monzón (2' del ST), se adelantó 2 a 0 y hasta ese momento forzaba a los penales.

Llegaron las primeras dos expulsiones, una por equipo, y el partido cambió. Huracán se adaptó mejor a la situación y dio vuelta el marcador con los goles de Lautaro Medina (41') y Cristian Zone (47' y 51', el segundo de tiro penal). En el medio de los goles, el local sufrió dos expulsados y ya no tuvo fuerzas para ir en búsqueda de la remontada.

Huracán Corrientes eliminado

El paso de Huracán Corrientes por Herradura, Formosa, terminó con derrota y eliminación. El azulgrana cayó frente a Estrellas de Laishí 2 a 0 y perdió la serie 3 a 2, por lo tanto se despidió del Torneo Regional Federal Amateur 2026.

Los goles del encuentro de este domingo llegaron en el primer tiempo y fueron autoría de Matías Paredes. El elenco formoseño enfrentará en la Tercera Etapa a Municipal, también de Laishí.