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Federal A

Gimnasia de Chivilcoy será el rival de Boca Unidos

El primer juego será en Corrientes este fin de semana.

Por El Litoral

Domingo, 18 de octubre de 2026 a las 19:13
Gentileza Boca Unidos

El camino hacia el ascenso para Boca Unidos, tiene rival confirmado: Gimnasia de Chivilcoy. La serie de la Tercera Etapa de la Reválida del Federal A se pondrá en marcha en Corrientes este fin de semana y la revancha será en Buenos Aires en el fin de semana siguiente.

Boca Unidos viene de dejar en el camino a Mitre de Posadas. La serie de la Segunda Etapa terminó con un marcador global para el aurirrojo de 2 a 0 gracias a los triunfos 1 a 0, tanto como local como de visitante.

Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy eliminó a Defensores de Puerto Vilelas. En la ida, en Resistencia, el partido terminó empatado 1 a 1, mientras que en la revancha, también hubo igualdad pero en 3 tantos. El elenco bonaerense, mejor ubicado antes del inicio de la Segunda Etapa contó con ventaja deportiva y por eso avanzó de ronda.

En la eliminatoria entre Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy, la ventaja deportiva será para el club bonaerense, por eso el elenco correntio deberá sumar más puntos durante los dos partidos para seguir en el torneo.

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