River goleó a Belgrano y se metió en zona de playoffs

River jugó un gran primer tiempo y cosechó lo sembrado durante la segunda parte, para imponerse por 3 a 0 a Belgrano en un gran partido, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026.

En un encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes que contó con público de ambos equipos, Tomás Galván marcó el primer gol en 47 minutos del primer tiempo, Ángel Correa convirtió en el tercero del segundo tiempo y Thiago Almada sentenció el triunfo a los 26 del complemento.

El triunfo ubica al “Millonario” en el quinto lugar de la zona B, con 20 puntos, mientras que el equipo que dirige Ricardo Zielinski quedó tercero y no pudo llegar a la línea de los punteros del grupo, con 22 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Leonardo Ponzio será local ante Racing, el domingo 25 de octubre desde las 19:15, mientras que el “Pirata” jugará como visitante frente a Aldosivi, el mismo día a partir de las 14:45.

El primer tiempo fue de alto vuelo y, aunque la visita se mostró superior, dejó los mejores momentos de Belgrano en el partido.

River tuvo la primera llegada del partido a los ocho minutos, con un avance por izquierda y remate del volante Tomás Galván, que no agarró buena dirección y le llegó endeble a las manos al arquero Thiago Cardozo.

A los 15 minutos, una buena jugada de Lucas Beltrán por derecha habilitó con un pase atrás a Ángel Correa, que giró para acomodar el zurdazo, bloqueado por un defensor cerca del arco del local.

Solo dos minutos después, el enganche Lucas Zelarayán quedó mano a mano ante el arquero Santiago Beltrán y se excedió en la confianza en su notable calidad, ya que intentó eludirlo en lugar de rematar rápidamente, con un duelo perdido que hizo terminar la jugada en un córner.

En 19 minutos, un buen remate con efecto de Lucas Beltrán desde el borde del área dibujó una curva preciosa en el aire, a pesar de irse pocos centímetros por encima del ángulo izquierdo de Cardozo.

Emiliano Rigoni generó peligro con un enganche y centro venenoso desde la derecha, a los 23, que le llegó a la cabeza a Lucas Passerini, que le erró al segundo palo por muy poco.

Solo pasó un minuto para que Correa reciba dentro del área rival, enganche con maestría para el perfil zurdo y sorprenda con un puntazo con la derecha, que Thiago Cardozo logró atajar mediante una muy buena estirada.

En 32 minutos, un centro de rastrón de Francisco Ortega desde la izquierda habilitó el desmarque de Lucas Beltrán, cuyo remate se fue cerca del primer palo.

Cinco minutos más tarde, un rebote sobre el costado izquierdo del área permitió el zurdazo rápido y potente de Correa, que Cardozo pudo desviar con la parte interna de su pierna derecha, con un recurso excelente.

A los 41 minutos, el extremo Ramiro Hernandes se llevó un rebote de una pelota que Martínez Quarta no pudo despejar y remató con potencia contra el primer palo de Santiago Beltrán, que protagonizó su primera atajada de la noche.

Thiago Almada hizo bajar el lamento del público visitante a los 42 minutos, con una llegada por izquierda, en la que se perfiló para la pierna diestra y sacudió con un disparo seco y rasante, que se fue a milímetros del poste izquierdo del arquero uruguayo.

Tras un sinfín de intentos que no tuvieron efectividad, Tomás Galván recibió sobre la medialuna del área y pudo vencer a Thiago Cardozo con un remate bajo sobre su poste izquierdo, para marcar el 1-0 en el segundo minuto de descuento.

El tanto no llegó sin polémica: Gonzalo Montiel estaba en offside antes de participar de la jugada, pero el árbitro Pablo Dóvalo consideró que un leve contacto previo de Adrián Sánchez, que no había podido controlar la pelota, había sido deliberado. Así, la posición adelantada del lateral ya no tenía validez.

Lo que tanto le había costado en la primera parte, Ángel Correa lo consiguió apenas comenzada la segunda parte: a los tres minutos, Beltrán robó una pelota en zona ofensiva y asistió a Correa, que quedó mano a mano y definió ante la salida de Cardozo, para el 2-0.

A los nueve minutos llegó el local, cuando un cabezazo del defensor Lisandro López buscaba el segundo palo de Beltrán, de buen manotazo para despejar un remate alto.

En 26 minutos, Thiago Almada recibió por izquierda y cambió el ritmo para meterse al área y colocar un remate inmejorable en el segundo palo, que se convirtió en el 3-0.