Regatas reaccionó pero falló en el cierre y perdió con Olímpico

En su regreso a la Liga Nacional de Básquetbol, después de su paso por la Sudamericana donde quedó eliminado del grupo B, Regatas Corrientes perdió como local frente a Olímpico de La Banda 83 a 80.

El partido se presentó muy favorable a la visita en el cuarto inicial, Regatas logró emparejar las acciones y pasar al frente en el último capítulo pero cometió algunos errores sobre el final y Olímpico los aprovechó para sellar su segunda victoria consecutiva.

El elenco visitante se quedó con un juego parejo en el cierre, el cuál se terminó destrabando por detalles en los últimos segundos. Olímpico contó con una altísima efectividad en tiros de campo (21/28 en tiros de 2 puntos y 10/24 en tiros de 3).

El goleador de la visita fue Austin Wrighten con 18 unidades, pero Jeremías Frontera fue decisivo en el cierre (sumó 17 puntos) con un triple y luego una recuperación y doble en bandeja. En el Remero estuvo el goleador de la noche: Iván Gramajo con 25 tantos.

En el arranque la visita tomó rápidamente el control del juego, imponiéndose con un parcial de 16 a 3 en los primeros cuatro minutos, para luego mantener el dominio de las acciones y llevarse el primer cuarto 25 a 16. En ese segmento, Regatas se mostró débil para defender y le costó llegar al gol, recién al promediar el segmento logró su primer punto de campo, antes había anotado 3 libres de 6 intentos.

Regatas tuvo una levantada logrando ajustar la defensa con las caídas de Elisias, mientras que en ofensiva encontró lanzamientos abiertos de tres puntos para arrimarse y dejar el parcial 42 a 39, siempre favorable a Olímpico, de cara al entretiempo.

El trámite fue sumamente parejo en el tercer capítulo. El Remero apretó en defensa y encontró más opciones en ofensiva, sin embargo, no llegó a igualar el juego frente a Olímpico que aprovechó bien sus opciones de gol y terminó al frente el parcial 61 a 57.

Después de tanto correr, recién en dos minutos del último periodo, Regatas empató las acciones en 64 y luego, con un triple de Gramajo le dio el liderazgo por primera vez en el compromiso 67-64. Poco le duró al dueño de casa la ventaja, errores en el traslado y tiros fallados, le permitieron a los santiagueños recuperar el control y llevarse el triunfo por 3 puntos.

En la última acción de juego, con el marcador 83 a 80 favorable a Olímpico y 27 segundos por jugar, Lucas Pérez, otra de las figuras visitante, dejó transcurrir el reloj frente a la pasividad de la defensa correntina.

El Fantasma ahora emprenderá una gira por Buenos Aires donde se medirá con Lanús el lunes 26 y luego con Boca el miércoles 28. Después tendrá tres partidos más como visitante (San Lorenzo, Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín) para regresar a Corrientes el 17 de noviembre cuando recibirá a Quimsa.

Por su parte, Olímpico cerrará su visita a Corrientes el martes frente a San Martín. El partido está programado para las 21.00.