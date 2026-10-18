El Dibu Martínez llevó calma luego de ser operado por una lesión en la mandíbula

Emiliano "Dibu" Martínez llevó tranquilidad con una publicación en sus redes sociales después de ser operado por la lesión que sufrió este sábado en el triunfo de Chelsea ante Everton.

"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0", inició el arquero argentino, valorando el triunfo de los Blues en condición de visitante.

Y cerró la publicación acompañada por una foto suya en el hospital: "En unas semanas volvemos ya".

Luego de su primera valla invicta en Chelsea y a la espera de un parte médico oficial, el marplatense se perderá los próximos partidos de su equipo, que tiene por delante en el calendario, antes de terminar el mes de octubre, ni más ni menos que a Tottenham, Liverpool y Manchester United.

Si bien la tomografía de cabeza y los estudios de cuello y espalda que se realizó el marplatense tuvieron resultados favorables, Martínez fue operado este sábado en Liverpool debido a una fractura en la mandíbula.

Todavía sin información sobre los plazos de recuperación ni del tratamiento a seguir, su presencia en la próxima Fecha Fifa es, como mínimo, una incógnita. La Selección Argentina, ya sin Lionel Messi pero todavía con Lionel Scaloni como DT, recibirá a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y, cuatro días después, a Costa Rica en Córdoba.

En el Hill Dickinson Stadium, con Chelsea ganando 1 a 0, Dibu Martínez fue cortar un centro y quedó tendido en el césped tras chocar con Branthwaite. Fue atendido durante casi 10 minutos y, finalmente, se retiró en camilla y con cuello ortopédico, dejándole su lugar al belga Mike Penders a los 75 minutos.

Desde su llegada a Stamford Bridge en el inicio de la temporada, Martínez suma seis partidos, en los que recibió 11 goles.

Recientemente también fue titular en la Fecha Fifa con la Selección Argentina, sin recibir goles contra Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0), partido que marcó la despedida de Messi del fútbol internacional.

No es la primera lesión que sufre el surgido en Independiente este año: el 20 de mayo, día en el que Aston Villa venció a Friburgo en la final de la Uefa Europa League, se fracturó el dedo meñique de la mano derecha, completando igual el partido y llegando con lo justo a disputar su segunda Copa del Mundo.

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