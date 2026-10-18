Comunicaciones sumó su primera victoria como local con un partidazo ante El Ceibo

En un encuentro vibrante disputado en condición de local, Comunicaciones derrotó por 92 a 88 a El Ceibo tras igualar en 77 en el tiempo regular.

El conjunto aurinegro sacó ventajas en el arranque, sufrió la reacción de la visita desde el perímetro y selló el triunfo en el suplementario gracias a su juego colectivo.

Un arranque a puro ritmo y dominio local

El quinteto aurinegro impuso condiciones en los primeros parciales del encuentro. Marcos Panozzo abrió el marcador con sus primeros seis puntos, impulsando un parcial inicial que se cerró 25 a 10 a favor del local.

Con una efectiva presión en toda la cancha y aportes ofensivos de Panozzo (10 tantos) y Cáffaro en la visita, el primer tiempo concluyó 41 a 27 para los dueños de casa.

La reacción de la visita y cierre agónico

El Ceibo ajustó piezas y complicó el panorama para el dueño de casa en la segunda mitad.

Basado en la efectividad desde la línea de tres puntos y las anotaciones de Pablo Grosso —goleador de la noche con 20 unidades—, el conjunto visitante limó diferencias hasta igualar la contienda en 49 y posteriormente pasar al frente.

Sobre el cierre del tiempo regular, una serie de imprecisiones del local y conversiones visitantes sellaron el 77 a 77 que obligó a disputar los cinco minutos extra.

Definición en tiempo extra

La jerarquía colectiva prevaleció en el tramo final del compromiso. En el tiempo suplementario, Comu hizo valer su juego en conjunto con las apariciones determinantes de Agustín Bruner (18 puntos) y Lautaro Pividori.

El 92 a 88 decretó el primer festejo de la temporada para el elenco aurinegro ante su gente.