Sexto puesto y mejor marca personal para María Paz Romero

La atleta correntina María Paz Romero llegó sexta en la final de los 800 metros en el Sudamericano U23 desarrollado este fin de semana en Santa Fe.



La pista Pedro Candioti, ubicada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la capital santafesina, fue el escenario del certamen que congregó a los referentes de la actividad de la categoría, desplegando en tres días un atletismo de alto nivel.



El último día, el domingo, fue la jornada de la final de los 800 metros una de las pruebas mas importantes de los certámenes de atletismo.

En esa carrera la atleta correntina compartió lote con otras ocho corredoras, en una escala de tiempos que la ubicaba en la mitad. Así se dio en el desarrollo de la competencia, y consiguió el sexto lugar con un agregado relevante para su carrera: logró bajar su marca personal de 2.12.87 a 2.11.29.

Romero consiguió la convocatoria al seleccionado argentino luego de consagrarse campeona nacional en su categoría y el tercer puesto en el certamen nacional de mayores.



Así la atleta correntina volvió a vestir los colores de la selección argentina luego de su participación en el Sudamericano U20 en 2022 de San Pablo Brasil y el Iberoamericano de la misma categoría un año después en Lima Perú.