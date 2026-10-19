Benjamín Traverso sumó un podio en La Plata y se ilusiona con el campeonato

Una gran actuación cumplió Benjamín Traverso en el autódromo Roberto Mouras de La Plata en el inicio de la Copa de Oro de la Fórmula 3 Metropolitana.



El joven piloto esquinense que forma parte del Satyorra Competición fue tercero en la primera final del domingo y quedó cuarto en la segunda, sumando puntos importantes en la lucha por el campeonato.



Malek El Bacha fue el dominador de la décima fecha del campeonato. Se impuso en la clasificación, ganó su serie y las dos carreras del fin de semana para comandar la Copa de Oro.



Luego de los entrenamientos del viernes, llegó la clasificación donde Traverso quedó sexto. En su serie, el esquinese llegó cuarto.



La primera final, tuvo un ritmo veloz desde el comienzo, con El Bacha imponiendo condiciones y controlando las acciones para encaminarse hacia una nueva victoria. Agustín Fulini intentó seguirle el ritmo, pero no logró plantearle batalla y debió conformarse con el segundo puesto al mando del auto del MAF Racing.



Traverso fue uno de los destacados de la carrera. Con una gran remontada, avanzó progresivamente hasta alcanzar el último escalón del podio.



En la segunda final, nuevamente El Bacha tomó la punta y se alejó del resto de los competidores.



Traverso se mantuvo en el cuarto lugar y en las vueltas finales intentó sobrepasar a un par de competidores pero no pudo lograrlo. Así, Fran Olaverría (Claverie 3 Pro Racing) quedó segundo y y Agustín “Chapita” Fulini (MAF Racing) terminó en el tercer lugar.



La Fórmula 3 Metropolitana seguirá su calendario el 15 de noviembre en el autódromo de Río Cuarto donde compartirá el escenario con el Turismo Carretera.



