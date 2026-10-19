El Hípico Santa Catalina brilló en el Campeonato Federal

El pasado fin de semana, en las instalaciones del Jockey Club Córdoba, se llevó a cabo el XXIX Campeonato Federal de Saltos Hípicos, el certamen más importante de esta disciplina a nivel nacional, que reúne a los mejores binomios —integrados por jinete o amazona y caballo— de todo el país.



Llegar a esta competencia representa un importante logro deportivo, ya que requiere superar un exigente calendario de torneos clasificatorios a lo largo del año, demostrando preparación, constancia y un gran trabajo en equipo.

Los representantes del Club Hípico Santa Catalina de Corrientes tuvieron una actuación sobresaliente, obteniendo dos títulos de campeones federales, un subcampeonato y un tercer puesto. Estos resultados posicionan al club y a la provincia de Corrientes entre los protagonistas de la equitación nacional, reflejando el crecimiento y el desarrollo del deporte ecuestre en la región.



Los binomios del club alcanzaron los siguientes resultados en el Federal:



Campeona en 0,70 m: Nahiara Tejerina, junto a SK Vulcano.



Campeona en 0,90 m: María Victoria Abraham, junto a KZ Faustina.



Subcampeona en 0,60 m: Juliana Miranda Cuadrado, junto a JM Kai Overo.



Tercer puesto en 0,80 m: Federica Quijano Aragués, junto a Moni I.

Además, en las pruebas individuales que se desarrollarán durante tres días, los principales resultados fueron:



Primer puesto en 0,60 m: Juliana Miranda Cuadrado, junto a JM Kai Overo.



Segundo puesto en 0,90 m: Franco Abelenda, junto a Tenor.



Segunda puesto en 0,60 m: Juliana Miranda Cuadrado.



Tercer puesto en 0,80 m: Federica Quijano Aragués, junto a Moni I.



Tercer puesto en 0,70 m: Ariana Espinosa Vicentin, junto a Stamoon.



Estos resultados son motivo de orgullo para toda la comunidad hípica correntina y un estímulo para continuar fortaleciendo el desarrollo de la equitación, formando deportistas y proyectando nuevos talentos hacia las principales competencias del país.