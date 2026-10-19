Corrientes logró el ascenso a la máxima categoría

Un fin de semana histórico vivió el hockey de Corrientes. El seleccionado masculino se quedó con el subcampeonato en la categoría Ascenso B y logró el ascenso a la División A del Campeonato Argentino de Selecciones. Por su parte, el seleccionado de Damas de Corrientes subió al podio en el Argentino Ascenso C.

El representativo masculino de la Asociación Correntina de Hockey Amateur de Hockey se presentó en San Rafael, Mendoza, y logró el objetivo de subir a la máxima categoría al vencer en la semifinal a Mar del Plata 1 a 0 con gol de Juan Martín Contreras. Este triunfo le permitió pasar a la final, pero a su vez le aseguró un lugar en la división A del Argentino 2027.

Corrientes quedó segundo en el grupo A y así pasó a las semifinal. En su primera presentación empató con La Pampa en 2 tantos. Los goles correntinos fueron convertidos por Juan Cruz Maidana y Juan Martín Contreras.

En la segunda fecha llegó una derrota contra Catamarca 5 a 4 (Juan Sala -2-, Jorge Molina y Benjamín Piasentini Espinosa). En el cierre de la etapa de grupo, Corrientes venció a Centro Sur Entrerriano 4 a 2 (José Ojeda, Jorge Álvarez, Juan Maidana y Juan Sala) y clasificó a la semifinal.

Luego llegó el triunfo contra la Asociación Marplatense para cumplir el sueño del ascenso, mientras que en la final, Centro Sur Entrerriano se tomó revancha del equipo correntino, se impuso 2 a 0 y se llevó el título. Los dos finalistas subieron de categoría.

El plantel correntino estuvo integrado por Ramón Monzón, Juan Contreras, Luciano Caroprese, José Ojeda, Franco Blanco, Matías González, Benjamín Piasentini Espinosa, Juan C. Maidana, Abel Benítez, Jorge Álvarez, Sebastián Vallejos, Tomás Gómez, Amadeo Meza, Alfredo Cabrera y Juan Sala. El entrenador del equipo fue Fernando Canteros.

Las chicas quedaron en tercer lugar

El seleccionado de Damas Mayores de la Asociación Correntina Amateur de Hockey quedaron terceras en el Campeonato Argentino de Selecciones Ascenso C que se desarrolló en Junín, Buenos Aires.

El torneo se jugó en zona única. Corrientes quedó tercera después de lograr 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota. El campeonato quedó en poder de Centro de la Provincia de Buenos y en el segundo lugar resultó Centro Sur Entrerriano.

Corrientes debutó con un triunfo sobre la Asociación de Río Uruguay 3 a 0. Después goleó a Sur Entrerriano 4 a 0. En la tercera presentación fue derrota contra Centro Sur Entrerriano 3 a 2. La recuperación correntina llegó con una victoria sobre Oeste de Buenos Aires 1 a 0 y cerró su participación con un empate en 1 frente a Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En el juego por el tercer puesto, Corrientes venció a Oeste de Buenos Aires 2 a 1 con goles de Mercedes Silva.