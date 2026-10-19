San Martín busca su primer triunfo de la temporada

San Martín de Corrientes buscará este martes su primera victoria en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. El elenco correntino tuvo un arranque negativo, perdió los tres partidos que disputó y ahora, en el regreso al Fortín, recibirá a Olímpico de La Banda, Santiago del Estero. El encuentro tiene previsto al salto inicial en el estadio "Raúl Argentino Ortíz" a las 21 y contará con el arbitraje de Alejandro Chiti, Roberto Smith y Sebastián Vasallo.

El inicio del torneo para San Martín no fue el esperado. Perdió como local frente a Instituto (81-73) y después sumó dos caídas en calidad de visitante: Racing de Chivilcoy (126 a 123 en dos tiempos suplementarios) y Argentino de Junín (82 a 79).

“Un poco intranquilo por no haber podido ganar en la gira y en el debut. Esto nos inquieta, obviamente, pero estamos trabajando para mejorar lo que nos falt”, resaltó Gabriel Revidatti, DT de San Martín.

“Una de las cosas a corregir es la lucha por los rebotes y tratar de completar nuestras defensas con el rebote. A partir de ahí, recién empezar a pensar en nuestro ataque”, señaló en declaraciones a El Deportivo en FM La Red Corrientes.

El DT afirmó que “tenemos un equipo que tiene talento, tiene varios jugadores que tienen capacidad para anotar o para generar juego”, sin embargo todavía hay “cosas por pulir”.

El rival de turno será Olímpico de La Banda que viene de vencer a Regatas Corrientes, en el Fortín, 83 a 80 en lo que fue su segundo triunfo consecutivo después de dos derrotas. A la gira por Corrientes, no vino su goleador Andrew Corum por lesión, pero tiene un plantel equilibrado con la conducción de Lucas Pérez, el desequilibrio de los extranjeros Austin Wrighten y Hall Elisias. Además de los buenos aportes de Jeremías Frontera, Santino Romegialli y Ezequiel Paz, entre otros.

Después del juego contra Olímpico, San Martín tendrá que jugar cinco cotejos como visitante: Peñarol de Mar del Plata (martes 27), Lanús (jueves 29), Ferro (viernes 6 de noviembre), San Lorenzo (domingo 8) y Boca Juniors (martes 10). El regreso a Corrientes será el 15 para recibir a Quimsa.