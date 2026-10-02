Midón quedó eliminado en Brasil

La presencia del tenista correntino Lautaro Midón en el Challenger de Curitiba, Brasil, concluyó este viernes al perder su compromiso de cuartos de final.



Midón (200 en el ránking de la ATP) cayó este viernes frente al primer preclasificado, el local Gustavo Heide (122º) por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 43 minutos de juego.



Después de su consagración en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, el correntino de 22 año retomó su calendario profesional con el certamen brasileño que pertenece al circuito ATP Challenger con categoría 75, y se juega sobre polvo de ladrillo en las instalaciones del Graciosa Country Club.



El debut de Midón fue con una victoria sobre el chileno Matías Soto (248º) con un doble 6-3. Mientras que en la segunda ronda, el correntino dejó en el camino al local Bruno Fernández (597º) al superarlo 6-2 y 7-5.



La gira sudamericana seguirá para Midón la próxima semana con el Challenger de Antofagasta, Chile, y continuará en Bolivia, con otro certamen challenger en Santa Cruz de la Sierra.



En el Challenger de Curitiba, también jugó Carlos María Zárate (347º) que perdió en la primera ronda frente a Felipe Meligeni Alves (463º).



“Cali” (21 años) tiene previsto tomar parte del Challenger en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.