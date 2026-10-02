Lipton va por la clasificación frente a Sportivo Santa Lucía

La sexta fecha, última de la fase de grupos, del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol comenzará a jugarse este sábado.



Lipton buscará la clasificación cuando reciba a Sportivo Santa Lucía. Este encuentro corresponde a la Zona 6 de la Región Litoral Norte, se jugará este sábado desde las 16 en la cancha principal del club Boca Unidos con arbitraje de Diego Mitoire.



Los dos equipos están invictos. Lipton marcha en la segunda ubicación del grupo con 7 unidades (4 empates y 1 triunfo) y una victoria lo clasificará automáticamente a la próxima fase.



En el caso de un empate o derrota, los conducidos por Pablo Suárez deberán esperar hasta el domingo, cuando desde las 16, San Lorenzo de Monte Caseros (5) visite a Sportivo Surubí de Goya (1).



El líder Sportivo Santa Lucía, ya clasificado a la siguiente etapa, tiene 13 puntos gracias a 4 triunfos y 1 empate (contra Lipton), marcó 11 goles y apenas recibió 1.

Grupo 5



La Zona 5 de la Región Litoral Norte se jugará en forma completa este domingo desde las 16.30.



En la lucha por el primer lugar y con los dos equipos ya clasificados, Mandiyú (10) recibirá a Huracán de Goya (11) en cancha de Huracán Corrientes.



Por su parte, Huracán Corrientes (5) visitará a Unión de Bella Vista (1) con la ilusión de ser el mejor tercero de las zonas de 4 equipos.