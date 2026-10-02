Instituto goleó a Independiente en Avellaneda

Independiente cayó ante el líder Instituto por 4-1 en Avellaneda por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se jugó en el estadio Libertadores de América, y mantiene la tendencia del Rojo sin ganar como local (5 fechas).



A los 15' llegó el primer tanto del partido para la visita: un pase filtrado de Matías Gallardo encontró libre a Matías Tissera, quien dio un pase atrás para la definición de Jeremías Lázaro. El disparo se desvió en Juan Fedorco y descolocó a Rodrigo Rey para el 1-0 de Instituto.



A los 22 minutos llegó el tanto del empate de Independiente en una jugada discutida que debió ser revisada por el VAR tras una supuesta posición adelantada del correntino Maximiliano Meza, el autor del gol tras un remate al centro del arco. Finalmente, Hernán Mastrángelo lo convalidó luego de determinar que el mediocampista se encontraba habilitado.



Sobre el final del primer tiempo, Independiente se quedó con diez jugadores por la expulsión del propio Meza, quien vio su segunda tarjeta amarilla.



A los cinco minutos del complemento, Hernán De La Fuente marcó el 2-1 tras una acción que se desarrolló por la banda izquierda: Jeremías Lázaro recibió un centro y asistió al lateral, quien había ingresado por Giuliano Cerato luego de que este sufriera una lesión en el tobillo.



A los 19 minutos, Independiente perdió la pelota en la mitad de la cancha y Matías Gallardo aprovechó la recuperación para definir de zurda y establecer el 3-1 para el conjunto cordobés. A falta de 10 minutos para el cierre, Instituto amplió la diferencia. Alex Luna recibió la pelota, avanzó de frente al arco y selló el 4-1.

En la siguiente jornada, Independiente deberá enfrentarse a Talleres el domingo 11 a las 21:30. La Gloria continúa en su mejor momento. El líder de la zona A con 25 puntos recibirá en la próxima fecha a Boca Juniors el viernes 9 a las 19:30.