Regatas lo cerró mejor y le ganó a Instituto en el debut

Con una victoria, Regatas Corrientes puso en marcha su 23º temporada en la Liga Nacional de Básquetbol. En el Fortín Rojinegro, superó a Instituto de Córdoba 73 a 63.



El triunfo del renovado plantel Fantasma se sustentó en la defensa, el gran cuarto capítulo donde se impuso 26 a 16 y la figura de Fausto Ruesga que terminó con 16 puntos y 15 rebotes. Además, Roberto Acuña aportó 16 tantos y Francisco Farabello sumó 13.



En la visita, se destacaron Torren Jones con 17 puntos y Juan Pablo Corbalán con 11.



En el primer cuarto se jugó al ritmo que impuso Regatas de la mano de Sebastián Orresta. Cuando pudo ajustar la defensa, marcó la primera diferencia.



En la ofensiva lastimó en un primer momento con Acuña y luego lo hizo con Ruesga para cerrar el cuarto arriba 17 a 12.



Con la rotación de las formaciones, cambió el partido en el segundo capítulo. Regatas perdió consistencia en defensa y le sumó pérdidas en el ataque. Instituto encontró en la experiencia de Gastón Whelan, Xavier Carreras y Jones vías seguras para anotar que le permitió clavar un parcial de 15 a 5 para pasar en el marcador.



Con el regreso de los iniciales, el conjunto correntino recuperó parte de su solidez en defensa y recortó la brecha para llegar abajo, 29 a 31 al descanso largo.



El tercer segmento fue cambiante. El inicio fue para Regatas que encontró los tiros de Iván Gramajo y las corridas de Ruesga para adelantarse 43 a 35.



Pero el cierre fue de Instituto que mejoró la defensa y con dos triples de Corbalán empató en 47 al cierre del cuarto.



El Fantasma pudo correr en el inicio de los últimos 10 minutos para escaparse en el marcador, pero rompió el partido (llegó a tener 18 puntos de ventaja) con los triples Farabello (3), Orresta (1), y José Montero (1).



Luego del gran debut, ahora Regatas cambiará el chip y se concentrará en la Liga Sudamericana que jugará desde el viernes 9 en Loja Ecuador