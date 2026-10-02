Boca venció a Unión y extiendió su buen momento

Con los goles de Lautaro Di Lollo y de Leonel Flores, Boca Juniors venció en La Bombonera a Unión de Santa Fe 3 a 0, se consolida en zona de clasificación del Clausura de la Liga Profesional y avanzó al segundo puesto de la tabla anual.



Boca, que lleva 16 partidos sin derrotas, se hizo fuerte como local y superó al Tatengue en uno de los partidos que abrió la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional.



El marcador se abrió a los 22 minutos del primer tiempo. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre y Lautaro Di Lollo conectó de cabeza para poner el 1-0. Boca había generado varias aproximaciones antes del gol, entre ellas un cabezazo de Santiago Ascacíbar y un intento de Alan Velasco que fue rechazado.



Unión también tuvo una oportunidad clara antes del descanso: Ignacio Malcorra remató desde el área y Leandro Brey contuvo el disparo. Boca mantuvo la ventaja hasta el entretiempo y siguió buscando el segundo en el arranque de la etapa final, con intentos de Velasco y Sebastián Villa que no terminaron en gol.



Leonel Flores ingresó a los 61 minutos en lugar de Villa y marcó el segundo a los 83. El delantero aprovechó una pelota suelta dentro del área, se acomodó y remató para ampliar la diferencia. Su actuación llegó pocos días después de su debut con la Selección argentina, en el triunfo 4-0 ante Bolivia.



Flores volvió a convertir en tiempo de descuento: a los 90 minutos, recibió la asistencia de Enner Valencia y selló el 3-0. El árbitro Sebastián Martínez dio por terminado el partido poco después. Con su doblete, el atacante anotó los dos tantos que definieron la victoria de Boca en el tramo final.



El resultado estiró a 16 partidos el invicto de Boca en todas las competencias. El equipo había llegado al cruce tras vencer 3-2 a Racing el 27 de septiembre y clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina. Con la victoria ante Unión, además, avanzó al segundo puesto de la Zona A y de la Tabla Anual.



El viernes 9, Boca visitará al puntero del grupo, Instituto de Córdoba.



