Boca recibe a Unión y quiere extender su buen momento

Boca, que quiere extender su buen presente, recibirá este viernes a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.



El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera". El árbitro designado fue Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba.



Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que viene de darle vuelta un partido increíble a Racing para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Esto le permitió no solo estirar su invicto a 15 encuentros, sino también mantenerse con vida en todas las competencias.



Es por esto que el "Xeneize" mantiene la ilusión de conquistar una histórica cuádruple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.



En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan quintos en la Zona A con 17 puntos.



En relación al once habitual, cuya última presentación fue el agónico triunfo 3-2 contra Racing en la Copa Argentina el pasado domingo, el único interrogante tiene que ver con Leonel Flores. El extremo debutó en la Selección Argentina este miércoles, se reincorporó al plantel sobre la hora y, en tanto, Arruabarrena evaluará si está en condiciones de ir desde el arranque con Unión. Caso contrario, Sebastián Villa se meterá como titular.



El resto del equipo de Boca, con el asterisco de que nuevamente no tendrá Álvaro Montero -por su convocatoria a la Selección de Colombia- y su lugar lo ocupará Leandro Brey, sería el que se consolidó en las últimas fechas, con el tridente Milton Delgado-Leandro Paredes-Santiago Ascacibar en el medio, Alan Velasco en una banda del sector ofensivo y Miguel Merentiel como referencia de ataque, a pesar de la gloriosa noche de Enner Valencia en Rosario ante Racing.



Unión de Santa Fe, por su parte, está necesitado de un buen resultado ya que ocupa la novena posición y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.



En la última fecha, el "Tatengue" cayó 2-1 como local ante Independiente.

Independiente juega con Instituto en Avellaneda

Independiente recibirá este viernes a Instituto de Córdoba, en el partido que marcará el inicio de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.



El encuentro está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El árbitro será Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará José Carreras.



Independiente llega a este enfrentamiento en su mejor momento desde que inició el Torneo Clausura, ya que ganó dos de sus últimos tres partidos y, además, se pudo afianzar en puestos de clasificación a los playoffs con 17 puntos.



Incluso, los dirigidos por el brasileño Jadson Viera se meterían de lleno en la pelea por la primera posición en caso de conseguir una victoria.



Instituto de Córdoba, por su parte, es una de las grandes sorpresas en este Torneo Clausura, al liderar la Zona A con 22 puntos, dos más que su escolta, que es Vélez.

También este viernes, desde las 21.30, Independiente Rivadavia de Mendoza será local de Gimnasia de La Plata.