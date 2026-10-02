Franco Colapinto en el GP de Bahréin: recibió una nueva sanción y terminó último en la práctica

Franco Colapinto tuvo un viernes complicado en el inicio del Gran Premio de Bahréin y quedó condicionado para la carrera del domingo. El argentino recibió una nueva sanción de 10 puestos, que se suma a la penalización por el choque en Azerbaiyán: el domingo largará con un retraso de 15 posiciones.

El GP de Bahréin es la 16° fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero se disputa excepcionalmente en Malasia por las restricciones de seguridad en Medio Oriente.

La nueva penalización se produjo por un cambio de motor que excede el límite reglamentario de la temporada (4). La escudería decidió hacer la modificación porque Colapinto ya debía retroceder cinco puestos por la sanción derivada del choque con Pierre Gasly y Lando Norris.

Con las sanciones acumuladas, Alpine enfocó el trabajo del viernes en preparar el auto para una carrera de remontada. En estas condiciones, la segunda práctica tampoco le permitió al argentino destacarse, ya que terminó en el último lugar. Por otro lado, Charles Leclerc fue el más rápido, mientras que Gasly finalizó décimo.

Cronograma

Sábado

Tercera práctica: 1.30

Clasificación: 5.00

Domingo:

Carrera: 4

Colapinto explicó la estrategia

Luego de completar el viernes del Gran Premio. Colapinto explicó que Alpine decidió una estrategia diferente en relación a la ejecutada con el auto de su compañero. “Estamos enfocados en la carrera”, dijo el argentino.

Es por esto que aprovechó las sesiones de práctica para probar el ritmo de su auto, sin concentrarse en la clasificación del sábado. “Todavía queda mucho por trabajar en el fin de semana, pero en la FP2 tuvimos buen ritmo”, destacó.



