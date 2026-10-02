Lionel Messi llegó a la Argentina para su despedida de la Selección

Lionel Messi ya está en la Argentina para afrontar sus últimos días con la Selección y preparar su despedida en el estadio Monumental. El capitán de la Albiceleste llegó este viernes a Rosario en un vuelo privado junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

El arribo se produjo antes de lo previsto por el cuerpo técnico, que esperaba al delantero a partir del domingo. Messi permanecerá unas horas en su casa de Funes antes de trasladarse al predio en Ezeiza.

Poco tiempo con el plantel

El rosarino se sumará al grupo después del encuentro que Argentina disputará este sábado frente a Burkina Faso en River. De esta manera, tendrá apenas un entrenamiento junto a sus compañeros antes de su último partido con la camiseta argentina.

Messi se despedirá en el Monumental el próximo martes desde las 20, cuando la Selección enfrente a Benín por el cierre de la fecha Fifa. Las entradas para el encuentro ya se encuentran agotadas.



