Se cumplen 50 años del debut de Maradona en la primera división del fútbol argentino

El 20 de octubre de 1976 es un día más que especial en la historia del fútbol: en esa jornada, Diego Armando Maradona debutó en Primera División, en la derrota por 1-0 de Argentinos Juniors ante Talleres de Córdoba en La Paternal.

Tiempo después, aquel joven de 15 años anotó el mejor gol del Siglo XX y el tanto con la mano más famoso de todos los tiempos, conoció la gloria en el Mundial de México 1986 y se transformó en el mejor futbolista del mundo.

Así fue el primer partido de Diego Maradona en Argentinos

Los 7700 hinchas que asistieron ese miércoles al estadio de Argentinos Juniors y vieron a su equipo caer ante Talleres fueron testigos del primer partido de Pelusa, Pelusita o el Morochito, como se llamaba en aquel entonces a quien luego se convirtió en D10s.

El entrenador Juan Carlos Montes lo mandó al campo en el segundo tiempo con la camiseta 16, en reemplazo de Rubén Giacobetti y, si bien no logró evitar la derrota de su equipo, deleitó a los hinchas con un caño en la primera pelota que tocó.

"Ya pasaron 40 años y me acuerdo que salí a las 10 de la mañana de casa con el único pantalón que tenía, que era de corderoy. Como hacía un calor bárbaro me miraban todos en el tren, en la calle y en el colectivo. Pero bueno, era el único que tenía", dijo Maradona en 2016.

"Montes dijo 'prepárese, nene', y pensé '¿Me lo habrá dicho a mí?'. Miré alrededor y no había muchos nenes, era yo. Me puse a calentar, pero habré calentado 30 segundos y me dijo 'venga'", detalló.

Por otra parte, el propio Maradona contó en 2006 en 'Yo soy el Diego', su libro autobiográfico, que el entrenador le dijo: "Vaya Diego, juegue como usted sabe, y si puede tire un caño".

"Le hice caso. Recibí la pelota de espaldas a mi marcador, que era Juan Domingo Cabrera, le amagué y le tiré la pelota entre las piernas; pasó limpita y enseguida escuché el 'Ooooole' de la gente, como una bienvenida", explicó Maradona en el libro.

A pesar de su juventud, Pelusa ya era famoso en el club por entretener y sorprender a los hinchas con sus malabares con el balón en el entretiempo de los partidos. Además, su equipo de fútbol infantil, los Cebollitas, arrasó con todos los rivales de turno.

Espn