La FIFA sancionó al DT y a un futbolista de Egipto por sus declaraciones tras la derrota ante Argentina en el Mundial

A casi cuatro meses de la agónica victoria 3-2 de la Selección argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial, la FIFA tomó este martes una fuerte decisión: sancionó al equipo africano luego de que algunos de sus protagonistas criticaran públicamente al arbitraje del partido.

Los castigados fueron el DT Hossam Hassan, quien recibió tres fechas de suspensión por sus dichos contra los árbitros; su hermano gemelo Ibrahim Hassan, también con tres partidos, y el delantero Mustafa Ziko, con cinco juegos de inhabilitación. A su vez, el entrenador recibió una multa de 20 mil dólares.

A pesar de que la federación egipcia aceptó las sanciones, pidió al Comité Disciplinario de la FIFA “obtener las razones detalladas y los fundamentos de las decisiones emitidas, con el fin de estudiarlas y evaluar la posición legal, en preparación para iniciar los procedimientos de apelación de acuerdo con las normativas vigentes”.

Qué habían dicho los protagonistas castigados

Las quejas de los egipcios iban todas dirigidas hacia el mismo tema: un supuesto amaño arbitral. “Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés. Se armó un contexto previo y sufrimos las consecuencias”, aseguró el director técnico instantes después del partido.

“Ha sido una injusticia, querían que Messi siguiera en el torneo... Les prometo: no volveré a seguir los partidos de este Mundial. Esa es mi lucha interior, mi protesta interior, mi propia forma de alzar la voz y de plantar cara”, agregó.

Ziko, por su parte, afirmó que el encuentro fue “una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra, no puede ser que nos vayamos así del Mundial cuando íbamos ganando 0-2. El torneo está amañado. No estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro”.

Ibrahim Hassan, en cambio, fue castigado por su conducta frente al árbitro francés François Letexier.

Un día posterior al partido, la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) presentó una queja formal ante la FIFA, en la cual solicitaban que el árbitro francés François Letexier fuera apartado por el resto del torneo. Sin embargo, no hubo modificaciones y Argentina jugó luego los cuartos de final ante Suiza.

TN