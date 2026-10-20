Boca Juniors se enfrenta al Vasco da Gama en el estadio Maracaná

Este martes, desde las 21.30, Boca visita a Vasco da Gama en el Maracaná por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize deberá remontar el 0-1 de la ida si quiere llegar a la final del certamen, instancia que no disputa desde el 2005. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá el venezolano Jesús Valenzuela.

El encuentro de ida, disputado el martes pasado en La Bombonera, fue un dolor de cabeza para el Xeneize. Sin Leandro Paredes, su líder futbolístico y espiritual, y con otras bajas de peso, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena cayeron 1 a 0 con gol de Adson a los 24 minutos del primer tiempo. Más allá de que tuvieron situaciones como para al menos empatar el encuentro en la segunda etapa, no lograron hacerlo y deberán ganar al menos por un gol en Brasil para forzar los penales.

El suelo brasileño le viene siendo esquivo a Boca, ya que no gana allí desde el 2 de diciembre del 2020, día en el que venció a Internacional en Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de aquel año. Desde entonces acumula 11 encuentros sin conocer la victoria, aunque viene de una festajada clasificación en el Morumbí ante San Pablo por los cuartos de final de la presente Sudamericana.

En cuanto a la formación, la principal incógnita es la presencia de Paredes. El capitán se recupera en tiempo récord del desgarro grado II en el isquiotibial derecho sufrido frente a Instituto y, pese a que no estará al 100% desde lo físico, quiere arriesgarse teniendo en cuenta la importancia del encuentro. Está para jugar y el DT decidirá si es titular o va al banco.

Otro que podría regresar es Alan Velasco, ya recuperado del desgarro sufrido contra Unión, que pelea por el lugar con Sebastián Villa. Con respecto a la ida, Miguel Merentiel podría volver a la titularidad en lugar de Enner Valencia.

Vasco, por su parte, viene de caer 1 a 0 frente a San Pablo por el Brasileirao con mayoría de titulares y cortó una racha de siete partidos sin derrotas. Esa derrota lo dejó 15° con 35 puntos, a tres de los puestos de descenso y a cuatro de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

En cuanto a la formación, no se espera que Pedro Emanuel realice demasiadas modificaciones con respecto al equipo que se impuso en La Bombonera. Habrá que ver cómo evoluciona Paulo Henrique, una de las figuras de la ida que salió lesionada en el entretiempo ante el Tricolor.

Luego de varios idas y vueltas, finalmente el encuentro se disputará en el mítico Maracaná ante 70 mil hinchas de Vasco y otros cuatro mil del Xeneize. El Gigante da Colina solicitó que el encuentro ante el Xeneize sea el estadio que albergó las finales de los Mundiales de 1950 y 2014 ante la imposibilidad de jugar en su casa, el Sao Januário, que no cumple con los requisitos establecidos por Conmebol para albergar una instancia de estas características. El Consorcio Fla-Flu S.A, encargado de administrar el recinto, no quería que se disputase allí, pero tras varias instancias y apelaciones, la Justicia de Río de Janeiro falló a favor de Vasco.

La posible formación de Boca vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de Vasco da Gama vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Los datos de Vasco da Gama vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Hora: 21.30.

TV: DSports.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Maracaná.

TyC Sports