Corrientes invierte para garantizar la participación de sus atletas en los Juegos Evita

La Secretaría de Deportes de la Provincia ajusta los detalles operativos del contingente correntino que competirá del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

Tras clasificarse en los Juegos Correntinos, los atletas contarán con cobertura total de transporte, alojamiento y equipamiento gracias al respaldo económico del Gobierno provincial.

Preparativos logísticos e inversión provincial

El equipo técnico del área deportiva avanza en la etapa previa al traslado de la delegación hacia la costa bonaerense.

El personal técnico trabaja en la carga de fichas, logística de traslado y coordinación general de los jóvenes que obtuvieron el pase en las distintas etapas de los "Juegos Correntinos 2026".

El despliegue operacional es financiado mediante la asignación presupuestaria dispuesta por el gobernador Juan Pablo Valdés.

La partida financiera asegura de manera integral los servicios de transporte, alojamiento, régimen de alimentación y provisión de indumentaria oficial para los competidores.

Declaraciones oficiales y magnitud del certamen

Las autoridades resaltaron el valor del acompañamiento estatal al tiempo que proyectaron el alcance de la competencia nacional.

El Secretario de Deportes, Jorge Terrile, ponderó la prioridad otorgada a la disciplina formativa remarcando: “Agradecemos y destacamos el gran esfuerzo presupuestario que realiza la provincia para sostener el deporte de base. Este acompañamiento directo nos permite garantizar que nuestros jóvenes viajen en óptimas condiciones a competir y representar a Corrientes en La Feliz”.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026 convocarán a más de 8.000 deportistas de hasta 17 años de todo el país, disputando instancias de medallería en 38 disciplinas (31 convencionales y 7 adaptadas).