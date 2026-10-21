Corrientes: renunció Gabriel “Gato” Revidatti como entrenador de San Martín

Este miércoles se confirmó la salida de Gabriel “Gato” Revidatti como entrenador de San Martín Corrientes, quien presentó su renuncia y dejó de conducir al plantel profesional de básquetbol.

La Comisión Directiva del club aceptó la decisión del entrenador, que llevaba cuatro temporadas al frente del equipo. Su salida se produce en medio de un comienzo de campeonato complicado, aunque también se vincula con un desgaste acumulado durante su ciclo.

Para continuar con la planificación deportiva, la institución designó a Carlos “Charly” Miño, hasta ahora asistente principal de Revidatti, como responsable del equipo.

Miño estará al frente durante la gira por Buenos Aires

El nuevo entrenador tendrá su primera prueba durante la próxima salida del conjunto correntino, que afrontará dos encuentros como visitante.

El calendario marca el partido frente a Peñarol de Mar del Plata, el 27 de octubre, y el cruce con Lanús, el 29 de octubre. El plantel retomará los entrenamientos con la mira puesta en esos compromisos.

La salida de Revidatti se da luego de cuatro derrotas consecutivas en el inicio de la temporada. El último resultado fue la caída por 106-86 ante Olímpico de La Banda, el martes por la noche, en el Fortín Rojinegro.