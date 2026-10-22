Corrientes capacitó a profesores de Educación Física con el especialista Horacio Anselmi

Docentes de Educación Física de Corrientes participaron este jueves de una capacitación a cargo de Horacio Anselmi, licenciado en Alto Rendimiento Deportivo y con más de 30 años de experiencia en la formación de atletas de élite.

La actividad, organizada por el Ministerio de Educación provincial, se centró en el entrenamiento y las cualidades físicas durante la infancia y la adolescencia. El encuentro también planteó los desafíos que deberán afrontar los docentes y la necesidad de actualizar sus prácticas ante los cambios de la sociedad.

El director general de Educación Física, Alejandro Simoni, explicó que la convocatoria buscó acercar nuevas herramientas y conocimientos para el trabajo en las aulas. Además, sostuvo que la transformación de la educación exige una capacitación permanente de los profesionales.

Anselmi, por su parte, señaló que uno de los ejes de la charla fue cómo acompañar a los potenciales talentos deportivos para que alcancen su mejor nivel. También destacó la importancia de la Educación Física en el desarrollo integral y consideró que puede contribuir incluso a los procesos de alfabetización.



