Empató Sportivo y resignó la primera ubicación en el Oficial

Concluyó la primera etapa del torneo Oficial de Primera División A, Sportivo empató con Huracán Corrientes y resignó la primera ubicación.



La Liga Correntina de Fútbol dio a conocer como quedaron conformados los grupos para la segunda etapa y el detalle de la fecha inaugural.



El miércoles se disputaron cuatro encuentros para cerrar la fecha 15, última de la primera etapa. Sportivo y Huracán Corrientes, que ya no cuenta con Alfredo Villegas como DT, igualaron 2 a 2.



Los goles del albiverde fueron marcados por Luis Álvarez y Franco López, mientas que para el azulgrana lo hicieron Franco Báez y Alexis Cañete.



Con esta igualdad, Sportivo terminó segundo la etapa inicial. Si bien logró la misma cantidad de puntos que Cambá Cuá, la diferencia de gol favoreció al elenco rojo.



Con goles de Mariano Gimenez y Fabrizzio Herrera Marottoli (2), Mandiyú venció a Sacachispas 3 a 2 para trepar al tercer lugar.



Por su parte, Curupay logró tres puntos vitales en su luchar por escapar de los últimos lugares al superar a Lipton 2 a 1. Tobías Navickas y Nicolás Niveiro marcaron los goles del maderero, mientras que Augusto Fernández lo hizo el conjunto azul.



Además, Independiente y Boca Unidos igualaron sin abrir el marcador.



Con estos resultados, la posiciones del Oficial quedaron de esta manera: Cambá Cuá y Sportivo 33 puntos, Mandiyú y Empedrado 28, Ferroviario 27, Lipton 26, Independiente, Sacachispas y Huracán 23, Boca Unidos y Mburucuyá 22, Doctor Montaña y Curupay 12, Yaguareté 11, Talleres 8 y Libertad 1.

Segunda etapa



Para la segunda etapa del Oficial, se armaron dos grupos. En uno están los equipos que finalizaron en ubicaciones impares y en el otro quedaron los pares.



En cada zona jugarán todos contra todos a una rueda pero se mantendrá la tabla general.



Una vez que concluya la nueva instancia, los ocho primeros avanzarán a los cuartos de final y los dos últimos descenderán.



Las zonas quedaron de esta forma:



Zona A: Cambá Cuá, Mandiyú, Ferroviario, Independiente, Huracán, Mburucuyá, Curupay y Talleres.



Zona B: Sportivo, Empedrado, Lipton, Sacachispas, Boca Unidos, Doctor Montaña, Yaguareté y Libertad.

Primera fecha



La jornada inaugural de la segunda etapa contempla estos encuentros: Talleres vs. Curupay, Cambá Cuá vs. Mburucuyá, Mandiyú vs. Huracán, Ferroviario vs. Independiente, Libertad vs. Yaguareté, Sportivo vs. Doctor Montaña, Empedrado vs. Boca Unidos y Lipton vs. Sacachispas.



Este fin de semana no habrá actividad por el Oficial de Primera A y recién retomará la actividad el viernes 30.