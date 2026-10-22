Alberto Boggio ensayó con la misma formación titular de Boca Unidos

Una breve práctica de fútbol permitió conocer que el DT de Boca Unidos, Alberto Boggio, repetiría por tercer partido consecutivo la formación titular para recibir a Gimnasia de Chivilcoy por el partido de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol.



Este jueves, Boca Unidos tuvo una nueva práctica. Los minutos de fútbol fueron pocos debido al estado del campo de juego. “Estaba muy mojada y no se quiso arriesgar”, comentaron desde el complejo Leoncio Benítez. El entrenamiento se completó con movimientos físicos y trabajos con pelota detenida.



Boggio probó con los mismos once titulares que jugaron los dos partidos frente a Mitre de Posadas.



Boggio marcó una diferencia entre el elenco misionero y Gimnasia. “El equipo bonaerense tiene un funcionamiento táctico diferente, con mucha movilidad y capacidad para generar superioridad numérica en distintos sectores de la cancha”.



por eso, el entrenador había adelantado que la formación de Boca Unidos dependerá de cómo respondan los futbolistas durante los entrenamientos y de la interpretación que logren del plan de juego.



La primera práctica de fútbol que tuvo Boca Unidos en la semana formó con Luis Ojeda; Julián Fuyana, Alejandro Donatti, Ataliva Schweizer y Santiago Pavón; Lautaro Ludueña y Tiago Villanueva; Kevin Fernández, Mariano Miño, y Antonio Medina; y Agustín Alfano.



Boca Unidos recibirá a Gimnasia de Chivilcoy el domingo 25, desde las 16, con el arbitraje de Fernando Rekers de la Liga Cordobesa.



El partido corresponde al encuentro de ida de los octavos de final de la Reválida. La revancha se jugará una semana más tarde, probablemente el sábado 31 de noviembre, en el interior bonaerense.



“Queremos seguir soñando, estamos muy ilusionados, queremos seguir peleando”, afirmó Boggio en declaraciones a El Deportivo por FM La Red Corrientes.



“Hoy tenemos a todo el plantel a disposición, y eso es muy importante, sobre todo en esta etapa, donde ya se va sintiendo el desgaste del torneo”, explicó del DT. La única baja es la de Brian Mendoza que se recupera de un operación de rotura de ligamentos.



Sobre la serie que se viene, argumentó: “Estos ya son partidos de 180 minutos. El primer tiempo lo vamos a jugar acá y el segundo lo vamos a jugar allá”.



“El objetivo inmediato será hacerse fuerte como local y viajar a la revancha con posibilidades concretas de seguir avanzando en una competencia que empieza a transitar su etapa decisiva”, culminó.