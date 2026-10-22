Correntinas se destacaron en una competencia internacional U20

Luciana Maggi Yardin y Pía Fernández Aguado tuvieron una excelente debut internacional en trail running: conquistaron el primer y segundo puesto de la categoría U20, respectivamente, en los 12 kilómetros de Indomit, en Bombinhas, Brasil.



Las representantes de CorrientesCorre, ambas de 16 años, también alcanzaron posiciones destacadas frente a corredoras de mayor edad. Luciana terminó sexta en la clasificación general femenina y Pía finalizó décima, ubicándose además como la segunda y tercera mejor argentina de la distancia, respectivamente.



El acceso a esta experiencia internacional llegó gracias a sus resultados en Ita Trail, realizado en Empedrado, Corrientes. Allí habían obtenido el primer y segundo puesto de la categoría U20, que les permitió acceder a los pases libres para competir en Indomit, en el marco del Programa Nacional U20.



Esta iniciativa permite que atletas menores de 19 años sumen puntos en las competencias del calendario.

En Brasil, Luciana y Pía afrontaron un recorrido con gran variedad de terrenos: arena, ascensos y descensos por morros, sectores urbanos y pasos sobre piedras junto al mar. Estas condiciones exigieron adaptación y concentración, y les permitieron sumar una experiencia única en su debut internacional.



Las jóvenes ya cuentan con antecedentes destacados en el ámbito nacional de montaña. Pía obtuvo una medalla nacional en esta modalidad, mientras que Luciana alcanzó un cuarto puesto. Estos resultados cobran mayor relevancia porque todavía no han desarrollado una preparación específica para afrontar las exigencias de las subidas y bajadas.



Tras finalizar su temporada de competencias de pista y completar esta participación en Indomit, las atletas iniciarán la pretemporada junto al equipo de CorrientesCorre. Como parte de la planificación, está previsto viajar en enero a Tafí del Valle, Tucumán, para realizar entrenamientos específicos en altura y trabajar la técnica y la adaptación a los desniveles.

El próximo gran objetivo será el Campeonato Nacional previsto para junio de 2027 en Merlo, San Luis.



Allí buscarán un lugar en el seleccionado argentino, con la aspiración de participar en el Campeonato Mundial de Montaña y Trail Running, que se celebrará del 6 al 10 de octubre de 2027 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y será la primera edición de este campeonato en África.



Aunque Corrientes no cuenta con un relieve montañoso, el trabajo específico, planificado y sostenido permite desarrollar atletas capaces de competir en estos escenarios. Así lo demostraron anteriormente Juliana Romero y Brenda Insaurralde, quienes lograron representar a la Argentina y a Corrientes en campeonatos mundiales y sudamericanos.



Luciana y Pía continúan ese camino de formación y proyección deportiva dentro de CorrientesCorre.



El equipo agradece el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Corrientes, la Vicegobernación, la Municipalidad de Goya y diferentes empresas privadas cuyo apoyo contribuye al desarrollo deportivo y a la participación de sus atletas en competencias nacionales e internacionales.