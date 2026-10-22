Cambio de mando en San Martín: se fue Revidatti y asumió Carlos Miño

San Martín tuvo un inicio negativo en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. Perdió los cuatro partidos que disputó, pero la derrota contra Olímpico de La Banda del pasado martes dejó secuelas.



Gabriel Revidatti, que había comenzado su cuarta temporada en la entidad como entrenador principal, decidió dar una paso al costado y este jueves asumió Carlos Miño, que se venía desempeñando como su asistente principal.



El martes, San Martín perdió como local frente a Olímpico de La Banda 106 a 86. La dura derrota generó un incidente entre un aficionado y un familiar del entrenador.



Esa situación sirvió como detonante para que Revidatti ponga punto final a una relación que se venía desgastando con la dirigencia.



El DT decidió renunciar. Presentó su dimisión el miércoles y la Comisión Directiva decidió aceptársela.



También se conoció que dio un paso al costado el dirigente Mario Carzino que se venía desempeñando como gerente del básquetbol, aunque seguirá dentro de la entidad.



“Gato” Revidatti había regresado a San Martín en junio de 2023 para tener su primera experiencia domo DT principal en la Liga después de su experiencia como asistente en el básquetbol de Japón.

Para la presente temporada, San Martín realizó un fuerte ajuste presupuestario que se vio reflejado en la conformación de la plantilla, donde incluso quedaron fichas mayores sin completar.



“Charly” Miño asumió oficialmente la conducción técnica de San Martín este jueves. En principio, será para la próxima gira que tendrá dos partidos: Peñarol de Mar del Plata (martes 27) y Lanús (jueves 29).



La continuidad del saladeño se evaluará en “el día a día”, señalaron desde la entidad rojinegra.



“No hubo una transición, fue de golpe. La dirigencia habló conmigo y me preguntó si me podía hacer cargo del equipo para la gira inmediata”, explicó el entrenador. “Es un interinato para afrontar lo inmediato y después se verá”, agregó el entrenador que también se había desempeñado como asistente de Liga Nacional en Unión de Santa Fe.



En lo estrictamente deportivo, Miño comentó en Radio Dos: "Lo más importante es que el equipo mejore la faceta defensiva. Hemos recibido muchos puntos en estos partidos y lo primero que necesitamos hacer es ajustar nuestro bloque defensivo".



Por otra parte, el Club San Martín de Corrientes informó que el plantel de Liga Nacional, donde se registran atrasos salariales, ahora quedó bajo la órbita de la Mesa Ejecutiva de la institución, integrada por el presidente Alberto Sottile, el vicepresidente Sebastián Albarenque, el secretario Atilio Mosna, el prosecretario Bruno Sottile y la tesorera Melina Zini.