Taraguy se prepara para recibir la definición del Regional 2026

Confirmados los protagonistas de la gran definición del XXVI° Torneo Regional del NEA y del Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), el Taraguy Rugby Club ajusta detalles para recibir la definición de la temporada 2026 y una nueva edición del Súper Seven del Nordeste.



Los dirigentes de Taraguy, club sede y organizador de la definición, trabajan en mejoras en la infraestructura de la entidad. Se utilizarán 4 canchas y un predio de precalentamiento. Se avanzan en mejoras en los vestuarios, espacios de esparcimiento, tribunas y sanitarios entre otros.



El miércoles 28 será la presentación oficial de los eventos y las semifinales del Oficial en la M17. Taraguy – Curne y Aranduroga – San Patricio o Pay Ubre (a definir). Esta categoría se adelanta debido a la agenda del Seleccionado M17 en el Argentino Juvenil.



El sábado 31 se disputarán las semifinales, de acuerdo al siguiente detalle:



Preintermedia - Oficial de la URNA: Taraguy – Curne y San Patricio – Aranduroga.



Intermedia Regional: Taraguy – Aranduroga y CURNE – Sixty



Primera Regional: CURNE – Aranduroga y Taraguy – San José



Las semifinales del Oficial de Menores, se disputarán el domingo 1 de noviembre, de la siguiente manera:



M15: Taraguy A – Aranduroga B y Aranduroga A – Sixty



M16: Taraguy o Curne ante Aranduroga y CURNE o Taraguy ante Regatas.



M19: Taraguy A – Taraguy B y Regatas – Aranduroga B.



También el día 1 de noviembre se disputará una de las semifinales del Regional de Ascenso entre Sixty y Abipones, (la otra semifinal Tacurú – Lomas, se jugaría en Posadas), para cerrar la jornada con el partido de la Final de la División M17.



Las instancias Finales, en su totalidad, se jugarán el sábado 7 de noviembre, siempre en el Taragüy RC.



El sábado 14 será el turno del XXXII° Super Seven del Nordeste, donde volverá a estar en juego la Copa de Oro “Vicente Rosselló”, que incluye también a los torneos “Nico Gonzales Vilas” (Seven para las divisiones M12, M13 y M14) y al Seven XXL.



El miércoles 28 de octubre a las 18 horas, en el bar “Predilecto” del Distrito Boulevard, en Costanera Sur y Lavalle de la capital correntina, se realizará el lanzamiento oficial de las finales y del Súper Seven. Los directivos del Taragüy RC serán los encargados de presentar los detalles organizativos de los eventos.



Los interesados en adquirir las entradas, tanto para semifinales, finales y super seven, podrán obtener detalles en el siguiente link: https://trc.vortahub.com.ar/semifinales-y-finales-del-nea-taraguy-2026-oficial