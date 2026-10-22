Palmeiras pasó a la final de la Copa Libertadores tras vencer al Fluminense por penales

Palmeiras, después de perder 1-0 en los 90' (2-2 en el global), se impuso por penales (5-3) ante Fluminense y se clasificó a la final de la Conmebol Libertadores por segundo año consecutivo.

Palmeiras venció a Fluminense por penales y se clasificó a la final de la CONMEBOL Libertadores

Por estar en desventaja en la serie, Fluminense salió decidido a marcar el primero de la jornada. Guilherme Arana, antes de los 2' de juego, quedó en posición de gol pero se encontró con una buena respuesta de Carlos Miguel para sostener el cero de Palmeiras.

Pese al prometedor comienzo de Fluminense, poco a poco Palmeiras logró neutralizar los embates de la visita y trabó el partido lejos del arco custodiado por Carlos Miguel. Además, el Verdao hizo uso de su jerarquía individual y se fue adueñando de la pelota.

Después de la pausa de rehidratación, Palmeiras se reincorporó fortalecido y definitivamente se adueñó de los hilos del encuentro. Además, Fluminense tuvo una baja inesperada: Julián Millán se lesionó y debió ser sustituido. Por el colombiano ingresó Ignácio.

Luego de unos 45' parejos, el primer tiempo finalizó sin goles en Sao Paulo entre Palmeiras y Fluminense.

En el complemento, Marcão movió las fichas en su Fluminense para tratar de reanimar la cara ofensiva de su equipo. Sin embargo, Palmeiras se aferró al cero y se ocupó de no dejar que su rival se acerque. Además, cada contragolpe que ejecutó el Verdao fue una verdadera amenaza para el Tricolor.

Pero cuando parecía que Palmeiras cerraba tranquilo el 0-0, Fluminense construyó una gran jugada colectiva que Hércules terminó con un remate que se le metió a Carlos Miguel para el parcial 1-0 a favor del Tricolor a falta de 10'.

Después del gol del Flu, Palmeiras quedó golpeado. Intentó conseguir el tanto de la clasificación, pero el cuadro dirigido por Marcão se hizo fuerte atrás y consiguió estirar la definición a los penales.

En la tanda de tiros desde los 12 pasos, comenzó pateando Palmeiras. Maurício colocó el 1-0. Thiago Silva abrió el contador para el Flu: con categoría decretó el 1-1. En el segundo turno, Gustavo Gómez marcó para el Verdao y Hércules hizo lo propio para el 2-2. Ramón Sosa y Guilherme Arana establecieron el 3-3. Joaquín Piquerez puso el 4-3 para los de Sao Paulo y Nonato no pudo vencer a Carlos Miguel, en lo que fue el primer penal fallado. Marlon Freitas decretó el 5-3 y selló el pase de Palmeiras a la final de la Conmebol Libertadores.

Palmeiras se clasificó a la final de la Conmebol Libertadores por segundo año al hilo y se tomará revancha de lo que fue la derrota en Lima ante Flamengo. Solo resta conocer si el cotejo decisivo de La Gloria Eterna para el Verdao será una vez más ante Flamengo como en 2021 y 2025, o si lo esperará Estudiantes de La Plata.

Espn