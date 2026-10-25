Lipton empató como visitante frente a Huracán de Goya

El encuentro de ida de los cuartos de final de la región Litoral Norte del Regional Federal Amateur entre Huracán de Goya y Lipton terminó empatado en 1 tanto. El partido se jugó este domingo en el estadio Ramón "Cacique" Oviedo de la entidad goyana.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos del primer tiempo por intermedio de Gonzalo Ramírez de Lipton, en tanto que la igualdad llegó a los 42 de la misma etapa por la conquista de Cristian Zone para Huracán.

En el segundo tiempo, a los 24 minutos, Lipton tuvo un penal a su favor pero el remate de Aldo Araujo se estrelló en el travesaño.

En el primer tiempo, Lipton tuvo las mejores opciones para desnivelar, e tanto que Huracán mejoró en el complemento y el reparto de puntos aparece como justo.

La revancha se jugará el sábado 31, desde las 15, en la capital correntina.