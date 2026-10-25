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REGIONAL FEDERAL AMATEUR

Lipton empató como visitante frente a Huracán de Goya

La revancha por un lugar en la semifinal de la región Litoral Norte se jugará el próximo sábado en la capital correntina.

Por El Litoral

Domingo, 25 de octubre de 2026 a las 17:41
Gentileza Lipton FC

El encuentro de ida de los cuartos de final de la región Litoral Norte del Regional Federal Amateur entre Huracán de Goya y Lipton terminó empatado en 1 tanto. El partido se jugó este domingo en el estadio Ramón "Cacique" Oviedo de la entidad goyana.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos del primer tiempo por intermedio de Gonzalo Ramírez de Lipton, en tanto que la igualdad llegó a los 42 de la misma etapa por la conquista de Cristian Zone para Huracán.

En el segundo tiempo, a los 24 minutos, Lipton tuvo un penal a su favor pero el remate de Aldo Araujo se estrelló en el travesaño.

En el primer tiempo, Lipton tuvo las mejores opciones para desnivelar, e tanto que Huracán mejoró en el complemento y el reparto de puntos aparece como justo.

La revancha se jugará el sábado 31, desde las 15, en la capital correntina.

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