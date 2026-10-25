Se suspendió Boca Unidos y Gimnasia por agresión con pirotecnia

El encuentro entre Boca Unidos y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy se suspendió a los 40 minutos del primer tiempo cuando cayó una bomba de estruendo desde la tribuna, ubicada detrás de un arco, y afectó a cuatro jugadores del equipo visitante.

Los jugadores afectados, aturdidos por las explosiones, fueron trasladados en un ambulancia y el árbitro Fernando Rekers suspendió el encuentro.

A los 40 minutos del primer tiempo, después de un ataque de Boca Unidos, cayó una bomba de estruendo, se vieron tres fogonazos y la misma cantidad de explosiones en el medio de cuatro jugadores visitantes. De inmediato, Nicolás Dormisch, Mario Dauría, Fausto Fiol y Lucas Samaniego quedaron tendidos en el campo de juego. Cerca de ellos estaba Agustín Alfano, de Boca Unidois, que no sufrió inconvenientes.

Los jugadores fueron asistidos por los cuerpos médicos de los dos equipos, en un par de oportunidades intentaron levantarse, pero acusaban seguir aturdidos y volvían al suelo.

Luego de unos 15 minutos, dos de los jugadores (Dormisch y Dauría) fueron trasladado en ambulancia a un centro médico. Rekers reunió a los dos capitanes y les informó la suspensión del encuentro.

"Todos los integrantes de la delegación se encuentran bien", publicó en su cuenta de Instagram el club Gimnasia de Chivilcoy.

El partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A estaba 0 a 0 en el complejo Leoncio Benítez. Ahora será el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal quien tendrá que definir la suerte del encuentro.