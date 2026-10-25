Nordeste clasificó a las semifinales del Argentino

Este domingo el seleccionado de rugby del Nordeste superó 34 a 12 como local a Austral por la tercera fecha del Campeonato Argentino Juvenil M17 y se metió en las semifinales en la búsqueda del ascenso.

El equipo del DT Genaro Carrió hizo la diferencia en el primer tiempo en cancha de Aranduroga y sacó boletos a semifinales del certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby. El combinado regional afrontará dicha instancia en el Concentrado de San Miguel de Tucumán desde el 10 al 15 de noviembre.

Con el try tempranero de Salvador García (con conversión) y la conquista de Ignacio Gandara (sin conversión), Nordeste ya lo ganaba 12 a 0 en la antesala de los 10 minutos del encuentro. El inició encontró a un equipo local ordenado, paciente y dominador en las alturas del line pese al fuerte viento que sobrevoló durante toda la tarde. Gandara tuvo su revancha y puso tres más por la vía del penal para el 15-0.

Para los 20 minutos el partido entró en una meseta: Austral intentaba sin éxito, mientras que el local administraba el desgaste realizado en el envión del inicio. Cinco minutos antes del descanso, De Belaustegui quebró y asistió a García para sumar el segundo try (s/c) de su cuenta personal y dejar las cosas 20 a 0 rumbo a los vestuarios.

Obligado a dar vuelta la historia, Austral salió a remontar la situación en el complemento. Con una gran defensa, Nordeste aguantó los intentos de la visita en su propio terreno. Minutos mas tarde, y con una gran elaboración colectiva, los dirigidos por Carrió llegaron a un nuevo try (c/c) de mano de Francisco Autcher, para poner el marcador 27 a 0.

Tras una larga pausa del ritmo de juego en Santa Ana, la visita inauguraría el ingoal de Nordeste a los 23 de la segunda parte con el try de Joaquín Ortíz (s/c) para el 27-5 parcial. Acto seguido, la conquista de Jeremías Fratti (c/c) despejaría todo tipo de dudas y le daría la firma de la victoria a la URNE con el transitorio 34-5. Nahuel Riquelme decoró con su try (c/c) para el 34 a 12 final en Corrientes.

Fue victoria del seleccionado del Nordeste. Ahora quedarán las instancias finales a jugarse en Tucumán desde el 10 al 15 de noviembre. Su rival será el segundo de la zona 4 (Chile u Oeste, que aún no disputaron su encuentro). La otra semifinal, ya confirmada, será entre Mar del Plata (1º zona 4) y Entrerriana (2º zona 3).



