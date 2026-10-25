Colapinto abandonó en Estados Unidos

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto tuvo que abandonar luego de sufrir daños en el costado derecho del auto, durante la vuelta 37 de un Gran Premio de Estados Unidos que vio ganador nuevamente al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

El argentino tuvo que retirar el auto tras sufrir un toque con el Racing Bulls de Arvid Lindblad, aunque tampoco había tenido buen ritmo durante la carrera y llega a cuatro carreras sin puntuar.

Por su lado, Antonelli dominó la carrera en todo momento y está cada vez más cerca del título, al haber ganado la carrera, mientras que el podio lo completaron el Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.Pierre Gasly terminó 10° y sumó un punto.

La carrera del argentino de 23 años fue un martirio desde el arranque. Tras la penalización por montar una nueva unidad de control de electrónica y exceder el límite permitido, el argentino largó 20° —con gomas duras para estirar la primera parada— y tuvo que remontar desde el inicio. El argentino impactó una pieza suelta en el arranque y solo pudo escalar un lugar, aunque luego fue superado por Gabriel Bortoleto. Desde entonces, peleó en la pista con Carlos Sainz y, pese a intentar en cuatro oportunidades superarlo en la primera curva, el español logró recuperar la posición por la tracción de su Williams.

El punto de inflexión para la actuación del argentino llegó en la vuelta 25. Arvid Lindblad se acercó con neumáticos nuevos y, con el objetivo de hacerle perder tiempo para que no se acercara a Pierre Gasly, Colapinto se defendió con maniobras perfectas. Sin embargo, ambos autos se tocaron en la primera curva y el pilarense, además de hacer un trompo, sufrió un grave daño en el costado del monoplaza. Pese a que continuó en pista, en el giro 37 le indicaron desde el pit que frenara en el box para abandonar. Pierre Gasly terminó 10° y sumó un punto para la escudería francesa.

“Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Linblad) y se dañó mucho el auto. Fue un fin de semana duro con la penalización se iba a ser más complicado. Triste por la carrera de hoy”, comentó el argentino con ESPN.

Antonelli dominó de principio a fin en COTA. El italiano mostró un nivel superlativo en la pista y nunca puso en duda su victoria. Sin embargo, la cuarta ubicación de Lewis Hamilton y el octavo de su compañero George Russell delegaron su posible consagración a México. Leclerc completó una sólida carrera con Ferrari y terminó segundo, mientras que Verstappen completó el podio con su Red Bull.

La gira de la Fórmula 1 por América continuará la próxima semana con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con un esquema tradicional, la actividad iniciará el viernes 30 de octubre y se cerrará el domingo 1 de noviembre: la carrera iniciará a las 17:00.