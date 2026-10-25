Sobre la hora, Boca venció a Independiente en Avellaneda

Boca desperdició algunas chances en el primer tiempo y le tocó sufrir durante gran parte del segundo, aunque aprovechó el fruto de sus inferiores para convertir sobre la hora y derrotar por 1-0 a Independiente, en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El único gol del partido disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue el defensor Facundo "Jagger" Herrera, con un cabezazo a los 43 minutos del segundo tiempo.

El tanto llegó tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa. El defensor Herrera se anticipó con un cabezazo que sorprendió al arquero Santiago Mele, reemplazante de Rodrigo Rey en el arco de Independiente, y la pelota terminó en el fondo de la red. Fue el primer gol del juvenil en la categoría.

Antes del cierre decisivo, el encuentro había mostrado alternativas para ambos lados. Boca dispuso de una clara chance en el primer tiempo, cuando Leonardo Flores no logró definir tras un centro de Leandro Lozano desde la derecha, y poco después Miguel Merentiel exigió una atajada con las piernas de Mele.

Independiente respondió con un remate cruzado de Mateo Pérez Curci, apenas desviado, y un disparo de volea de Maximiliano Meza que contuvo Álvaro Montero, arquero de Boca. El local también dispuso de un tiro libre de Santiago Montiel que se fue por encima del travesaño.

En el complemento, el Rojo ganó terreno ofensivo sin lograr precisión en las jugadas de ataque. Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, había resuelto la titularidad de Leandro Paredes en lugar de Rodrigo Battaglia, lo que permitió al capitán volver a jugar desde el arranque tras el triunfo 3-1 sobre Vasco da Gama que clasificó al equipo a la final de la Copa Sudamericana.

Sobre el final, con el resultado a favor, Montero volvió a destacarse con una atajada clave, mientras que en la última jugada del partido Milton Delgado exigió una respuesta al arquero de Independiente.

El triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica por ahora en el segundo en la zona A, con 27 puntos, y clasificado a playoffs, mientras que el “Rojo” llegó a su cuarto partido consecutivo sin ganar y es octavo, con 19 unidades.

En la próxima fecha, el Xeneize jugará el superclásico del fútbol argentino, ante River el domingo 1 de noviembre desde las 15:00, mientras que el equipo de Jadson Viera será visitante ante Defensa y Justicia, el lunes 2 desde las 19:00.