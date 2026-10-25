River sumó un triunfo vital ante Racing

River fue superior en todo momento a un Racing en crisis y le ganó por 1 a 0 el partido que disputaron este domingo, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El único gol del encuentro que se llevó a cabo en el estadio Monumental fue convertido por el defensor Lautaro Rivero, de cabeza, a los 33 minutos del primer tiempo.

El equipo que dirige Leonardo Ponzio, que llegó a su sexto triunfo en ocho partidos como DT, alcanzó el cuarto puesto de la zona B con 23 puntos, mientras que la “Academia” cayó al decimotercer lugar, con 12 unidades, y ya no tiene chances de clasificar entre los ocho mejores ni tampoco jugar copas internacionales.

El saldo negativo en la primera etapa se lo llevó Aníbal Moreno, que sufrió una molestia a los 17 minutos y llevó preocupación al cuerpo técnico comandado por Leonardo Ponzio, debido a la proximidad del duelo con Boca Juniors. En su lugar ingresó Lucas Silva.

En la próxima fecha, el “Millonario” visitará a Boca en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, el domingo primero de noviembre desde las 15:00, mientras que los dirigidos de forma interina por Sebastián “Chirola” Romero recibirán a Aldosivi el viernes 30 de octubre, a las 21:15.