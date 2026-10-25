Regatas visita a Lanús en el inicio de su primera gira de la temporada

El Club de Regatas Corrientes vuelve al ruedo en la Liga Nacional de Básquetbol y tendrá por delante su primera gira de la temporada con los dos primeros compromisos de una seguidilla de cinco que tendrá en la ruta.

Este lunes desde las 20:30, en el estadio Antonio Rotilli, se medirá frente a Lanús, el reciente ascendido desde la Liga Argentina. Los jueces serán Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Maximiliano Cáceres, mientras que la transmisión será por BasquetPass.

El segundo choque será el miércoles desde las 20:35 en La Bombonerita frente a Boca Juniors en el duelo con transmisión por DSports (DirecTV). Los referis serán Alejandro Chiti, Oscar Britez y Franco Anselmo Krivokapich.

El Fantasma llega a esta salida a la ruta luego de la primera derrota en la nueva campaña del básquet doméstico frente a Olímpico de La Banda 80-83. En el debut había sido victoria como local contra Instituto 73-63, por lo que marcha con récord de 1-1.

En cuanto a los rivales, Lanús se encuentra entre los últimos puestos con un récord de 1 victoria y 5 derrotas y llega con cuatro derrotas en fila (Peñarol como local, e Independiente, Instituto y Atenas en Córdoba). La única victoria hasta el momento fue 67-58 frente a Oberá en el Rotilli.

Por otro lado, el Xeneize ya disputó cinco duelos, de los cuales sumó 2 triunfos y 3 derrotas. Su último duelo fue con victoria sobre Racing en Chivilcoy 72-80.