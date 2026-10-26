Surubí Goya se coronó campeón provincial y clasificó para el Sudamericano de Uruguay

Con un sólido desempeño a lo largo de toda la competencia, el equipo de Surubí Goya + 60 Mixto se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Independiente de Newcom Correntino, resultado que le otorgó la clasificación al Torneo Sudamericano de la especialidad, previsto para 2027 en Uruguay.



La última fecha del certamen se disputó el pasado sábado 24 de octubre en el polideportivo de Mburucuyá, donde el conjunto goyano ratificó su rendimiento y cerró su participación de manera invicta. En esa jornada, se impuso por dos sets a cero frente a Los Elefantes, de San Roque, y La Perla, de Empedrado.



El equipo goyano ganó los siete partidos que disputó en el Torneo Clausura. Además de resultar victorioso ante los representativos antes mencionados, también venció a “La Perla” de Bella Vista, “Somos Corrientes” de Capital, “Alexa” de Capital, Newcom de Mburucuyá y Las Garzas de Saladas.



Subcampeón en la categoría + 60 Mixto resultó el equipo de “La Tribu” de Bella Vista y en tercer lugar finalizó “Somos Corrientes” de la Capital provincial.

Plantel campeón



La consagración representa un reconocimiento al desempeño deportivo del equipo, integrado por jugadores y jugadoras de la categoría +60 Mixto, y le permitirá representar a Goya en una competencia internacional que reunirá a equipos de la disciplina.



El equipo campeón que dirige técnicamente Azul Gómez está integrado Elena Cabrol (capitana), María Cristina Bartlett, Zulma Peter, Gerardo Bassi, Fernando Fornies, José González, Zulema Franco, Liliana Stortti, Mario Colombo, y Teodoro Varela.

Mejor jugador



En el plano individual, Gerardo Bassi, jugador de Surubí Goya, fue distinguido como “Mejor Jugador” varón del torneo, un reconocimiento a su actuación durante la competencia. Entre las mujeres, esta distinción fue para Viviana Allovero del equipo “Somos Corrientes” de la Ciudad Capital de la Provincia.



La entrega de trofeos y medallas se realizó durante las últimas horas de la tarde del sábado. El acto contó con la presencia de Pedro Cáceres, presidente de la Liga Independiente de Newcom de Corrientes, junto con integrantes de la asociación, entre ellos Darío Acuña, representante del equipo goyano en dicho organismo.



De esta manera, Surubí Goya cerró el Torneo Clausura con el título provincial y la clasificación al Sudamericano 2027 en Uruguay, consolidando una destacada participación para el newcom de la ciudad.