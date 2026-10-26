Boca Unidos pedirá la continuidad del partido

Boca Unidos prepara un descargo ante el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA pero se anticipó que pedirá la continuidad del encuentro frente a Gimnasia de Chivilcoy que fue suspendido a los 40 minutos del primer tiempo cuando una bomba de estruendo cayó en el campo de juego y perjudicó a cuatro jugadores.



El presidente de la institución correntina, Marcelo Insaurralde, confirmó la postura dirigencial y expresó un repudio total a lo sucedido el domingo en el complejo Leoncio Benítez cuando se disputaba el encuentro de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A.



“Repudio total y absoluto al uso de pirotecnia, cualquier hecho que pueda alterar el desarrollo del partido”, sostuvo y lamentó las consecuencias deportivas y económicas que el episodio puede generar para el club.



Insaurralde explicó que la dirigencia ya trabajaba en la presentación del descargo, con documentación médica y otros informes vinculados al episodio. El objetivo es que el Tribunal de Disciplina contemple la posibilidad de completar el encuentro que fue suspendido antes de concluir la primera etapa.



“Estamos convencidos de que sería injusto no seguir jugando los 50 minutos que faltan”, sostuvo en declaraciones a El Deportivo de FM La Red Corrientes y agregó que uno de los argumentos será que “se trató de un caso aislado” además de elevar antecedentes con fallos similares a lo que se solicitará.



Este lunes, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal recibió el informe del árbitro Fernando Rekers y corrió vista a Boca Unidos para su descargo.



El grave incidente que se produjo en el estadio del club correntino afectó principalmente a Nicolás Dormisch y Mario Dauría, quienes dejaron el estadio en ambulancia y fueron atendidos en el Hospital Escuela.



El informe médico, según lo trascendido desde Chivilcoy, indica que los jugadores estaban aturdidos y con inflamación del tímpano. Fueron medicados, a la noche se sumaron a la delegación visitante y emprendieron el viaje de regreso.



Por otra parte, Insaurralde consideró posible que la pirotecnia hubiera sido ingresada previamente al predio, aunque aclaró que esa hipótesis deberá ser investigada. Además, adelantó que el club buscará determinar responsabilidades y tomar medidas para evitar que se repitan hechos similares.



“Nosotros mismos nos dañamos, nosotros mismos, los propios simpatizantes del club, terminan haciendo un daño enorme al club”, afirmó.

Comunicado de Gimnasia



El Club Social Cultural y Deportivo Gimnasia y Esgrima expresó su “profunda preocupación” y repudió los hechos ocurridos en el encuentro frete a Boca Unidos.



Según el comunicado que dio a conocer el club bonaerense, antes del acto que provocó la suspensión del partido “se habían producido otras dos detonaciones en las inmediaciones a nuestro arquero. Pese a lo sucedido, nuestros jugadores manifestaron su voluntad de continuar disputando el encuentro, aunque las circunstancias hicieron posible su continuidad”.



Gimnasia sostiene que “la integridad física de los protagonistas debe ser prioridad innegociable”.



“Aguardamos, prosigue la nota, la resolución de las autoridades competentes, prevista para el día de mañana, respecto de la continuidad del encuentro y de las decisiones que se adopten en relación con la serie”.



En principio, el encuentro revancha de la eliminatoria está previsto que se juegue el sábado 31, desde las 16, en Chivilcoy.